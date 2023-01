JAKARTA - Indonesia sudah memasuki era digital, untuk itu penting membangun pemahaman dan keterampilan digital dalam berbagai bidang ilmu.

Selain pemahaman tentang dunia digital, kreativitas merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kemampuan berorganisasi dan pengambilan keputusan.

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang tengah menyongsong label world class university, MNC University terus meningkatkan kualitas sivitas akademika-nya, terutama dalam bidang akademik. Didasari semangat membangun institusi menuju world class university di 2037, MNC University menggelar workshop Prodi Sains Komunikasi yang bertema: creative thingking, Implementing Digital Communication and Strategic Branding Through New Media, pada Senin (9/1/2023), di Auditorium lantai 6 MNC University Jakarta.

Menurut Wakil Rektor 1 MNC University Rizal Kamsurya creative thinking merupakan salah satu kompetensi yang dinilai sangat penting di era digital saat ini.

Creative thinking merujuk pada sebuah proses mengembangkan ide-ide yang tidak biasa (out of the box) dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas.

“Saya berpandangan bahwa dengan berpikir kreatif kita dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu, melahirkan strategi-strategi yang tepat untuk pengembangan bisnis, pengembangan lembaga pendidikan, organisasi dan sebagainya sehingga bisa bersaing dengan para kompetitor,” kata Rizal.

Proses kreatif dalam berpikir ini tidak lahir dengan sendirinya. Diperlukan pelatihan dan pengembangan skill yang memadai, seperti yang dilakukan prodi Sains Komunikasi MNC University. Workshop seperti ini merupakan salah satu upaya MNC University mempersiapkan mahasiswa menyongsong era digital, Jika tidak dilakukan maka generasi muda bangsa akan ketinggalan, kemajuan teknologi saat ini membawa banyak perubahan di seluruh bidang kehidupan. Apalagi saat ini, semua pemasaran dilakukan secara online. Banyak media sosial seperti facebook, youtube, instagram, tiktok, dan sebagainya dimanfaatkan oleh pengguna untuk berjualan. Sementara menurut Founder Digitalkey.id, Febryan Wisnu yang menjadi narasumber dalam Workshop mengatakan saat ini generasi muda harus aware dengan digital marketing. “ Digital marketing tidak hanya berkaitan dengan posting di media sosial saja. Digital marketing sebenarnya lebih dari pada itu. Untuk mencapai hasil yang maksimal atau bagaiana produk kita dibeli dan diminati konsumen maka diperlukan beberapa strategi yang tepat,” jelas Wisnu. Dia menjelaskan beberapa kemampuan yang harus dimiliki adalah copywritting, content creating dan SEO. Selain itu, dalam menerapkan strategi yang tepat perlu memperhatikan beberapa hal seperti analisis kelemahan dan aset digital yang dimiliki sendiri dan kompetitor, mengetahui target audiens, strategi konten yang menarik dan kreatif serta menganalisis dan memilih media sosial yang tepat. Workshop yang diselenggarakan selama satu hari ini terselenggara berkat kerja sama antara MNC University, Digitalkey.id, dan Campina.