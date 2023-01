JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam investasi reksa dana, keuntungan yang diincar oleh investor dihitung berdasarkan selisih atau kenaikan Nilai Aktivasi Bersih (NAB)/ Net Asset Value (NAV) produk reksa dana yang dimiliki. Besaran NAB dapat berubah-ubah setiap harinya, bisa naik maupun turun.

NAB sendiri merupakan total aktiva bersih dari keseluruhan dana dari reksa dana dibagi dengan total unit penyertaan yang ada di pasar. Karena reksa dana dijual dengan satuan unit, maka NAB juga dihitung per unit untuk memudahkan investor dalam menghitung jumlah unit reksa dana yang dapat dimiliki dengan modal investasi tertentu.

Berikut ini merupakan cara perhitungan dan ilustrasi dalam menghitung jumlah unit penyertaan yang dapat dimiliki dan keuntungan dari investasi reksa dana:

Jumlah Unit Reksa Dana = Jumlah Investasi : NAB/Unit

Misalnya, pada tanggal 1 Februari 2022, harga Reksa Dana XYZ adalah Rp 3.000/ unit. Jika Anda menginvestasikan dana senilai Rp 6 juta, maka Anda memperoleh 2.000 unit penyertaan. Perhitungannya sbb: Rp 6.000.000 : Rp 3.000 = 2.000 unit.

Setelah memahami cara menghitung jumlah unit reksa dana yang Anda miliki, maka Anda dapat menghitung keuntungannya berdasarkan selisih kenaikan NAB saat penjualan dengan NAB saat pembelian.

Keuntungan Reksa Dana = (NAB/ Unit x Jumlah Unit) - Total Modal Investasi

Sebagai contoh, tanggal 1 Februari 2022, Anda memiliki reksa dana XYZ sebanyak 2.000 unit dengan NAB/ unit sebesar Rp 3.000. Pada tanggal 10 Januari 2023, Anda memutuskan untuk menjual seluruh unit reksa dana tersebut saat NAB/ unit reksa dana XYZ naik menjadi Rp 4.000/ unit.

Perhitungan keuntungannya sbb: (Rp 4.000 x 2.000) – Rp 6.000.000 = Rp 8.000.000 – Rp 6.000.000 = Rp 2.000.000

Keuntungan yang Anda dapatkan adalah Rp 2.000.000 (33%).

Walaupun harga NAB belum tentu mencerminkan kinerja produk, NAB dapat menjadi acuan Anda dalam menghitung keuntungan dari investasi reksa dana atas unit penyertaan yang ada di portofolio Anda. Data lengkap mengenai NAB dan informasi terkait kinerja historis berbagai produk reksa dana dapat Anda akses melalui aplikasi MotionTrade.

Di Menu Fund Portfolio di aplikasi MotionTrade, Anda juga dapat memantau potensi imbal hasil dalam satuan persen (%) maupun nominal keuntungan dengan mudah, tanpa harus repot-repot menghitung secara manual.

