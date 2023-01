JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti reaksi dan ekspresi para bankir ketika dirinya berbicara mengenai tingginya interest rate atau suku bunga dalam CEO Banking Forum yang digelar IBI di Jakarta.

Sri Mulyani bilang bankir menari-menari di atas penderitaan semua orang ketika tren kenaikan suku bung.

Dirangkum Okezone, Sabtu (14/1/2023), berikut fakta bankir jadi idaman mertua tapi menari di atas penderitaan orang:

1. Tren Kenaikan Suku Bunga

Pasalnya, tren kenaikan suku bunga ini bahkan masih berlanjut.

"Kalau bicara tentang suku bunga naik itu Anda sebetulnya malah menari-nari di atas penderitaan semua orang. Saya sendiri beda sekali kalau bicara tentang kenaikan suku bunga, Anda kayaknya wajahnya malah lebih bahagia gitu," ujar Sri siang ini.

Fenomena tingginya suku bunga memang pada dasarnya menjadi sebuah margin keuntungan tersendiri bagi perbankan.

Tingkat suku bunga otomatis mempengaruhi bunga kredit bank, sehingga beban lebih banyak diberikan kepada setiap peminjamnya.

2. Sri Mulyani soal Bankir

Tak hanya menyindir soal ekspresi para bankir, Sri Mulyani juga turut mencoba membaca pikiran mereka yang hadir dalam acara tersebut.

"Selama ibu masih bisa mengelola dan menstabilkan ekonomi, interest rate naik, it's fine with us ibu', gitu kan?" ucap Sri.

3. Jumlah Kenaikan Suku Bunga

"Di Desember 2022, The Fed menaikkan suku bunga acuan 0,5% menjadi 4,25% hingga 4,5%, ini the fastest, the highest in the history of America. Bahkan Bank Indonesia (BI) saja menaikkan suku bunganya hingga 200 basis poin atau 2% sepanjang 2022," kata Sri Mulyani.

4. Pesan Sri Mulyani pada Bankir

Maka dari itu, untuk 2023, Sri Mulyani memiliki pesan khusus untuk para bankir dalam menghadapi 2023 agar lebih belajar melihat fenomena, data, dan juga memahami konteks dari hal-hal yang sudah terjadi.

"Ini supaya Anda tidak kaget, dan juga better equipped dalam menghadapi yang disebut extraordinary situation. Anda akan jauh lebih baik dalam menyiapkan situasi yang kadang-kadang tidak biasa," pungkas Sri.

5. Bankir Idaman Mertua Sri Mulyani menyebut profesi bankir menjadi idaman mertua lantaran punya gaji yang bisa dibilang stabil. Faktanya, gaji bankir tercatat minimal Rp5 juta per bulan tergantung jabatan dan profesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bankir identik dengan orang yang bijaksana. Sehingga tak heran banyak orang tua yang menginginkan menantu seperti para bankir. "Bank dan bankers itu selalu terkait dengan orang yang prudent. Mungkin kalau orang cari menantu, cari bankers," kata Sri Mulyani. 6. Besaran Gaji Bankir Gaji Bankir Posisi Engineering Frontend Developer Rp6 juta-Rp13 juta Backend Developer Rp5 juta-Rp14 juta DevOps Developer Rp6 juta-Rp18 juta Mobile Developer Rp5 juta-Rp12 juta Full Stack Developer Rp5 juta-Rp18 juta Software Engineer Rp8 juta-Rp26 juta Network Engineer Rp5 juta-Rp13 juta Scrum Master Rp7 juta-Rp16 juta QA Engineer Rp5,5 juta-Rp16 juta Gaji Bankir Posisi Product Product Manager Rp5,5 juta-Rp22 juta UI/UX Designer Rp5 juta-Rp17 juta IT Manager Rp8 juta-Rp22 juta Gaji Bankir Posisi Data Science Data Scientist Rp8 juta-Rp22 juta Data Engineer Rp8 juta-Rp22 juta Gaji Bankir Posisi Marketing Marketing Executive/Manager Rp5 juta-Rp26 juta Product Marketing Executive/Manager Rp7 juta-Rp13 juta Public Relations Executive/Manager Rp5 juta-Rp9 juta Partnerships Manager/Associate/Specialist Rp5,5 juta-Rp20 juta Digital Marketing Executive/Manager Rp6 juta-Rp31 juta Promotions & Campaigns Executive/Manager Rp5 juta-Rp14 juta Graphic Designer Rp5 juta-Rp12 juta Gaji Bankir Posisi Business Sales Executive/Manager Rp4,5 juta-Rp25 juta Business Development Executive/Manager Rp5 juta-Rp19 juta Customer Service Executive/Manager Rp4 juta-Rp12 juta Business Analyst Rp4,5 juta-Rp20 juta Gaji Bankir Posisi Finance Accountant Rp7 juta-Rp20 juta Financial Analyst Rp5 juta-Rp24 juta Finance Executive/Manager Rp4,5 juta-Rp15 juta Auditor Rp7 juta-Rp23 juta Finance Executive/Manager Rp5 juta-Rp32 juta Tax Manager Rp5 juta-Rp20 juta Gaji Bankir Posisi HR HR Executive/Manager Rp5 juta-Rp13 juta Talent Acquisition Executive/Manager Rp5 juta-Rp16 juta Office manager / General affairs Rp4,5 juta-Rp7,5 juta