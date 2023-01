JAKARTA - 6 cara mudah top up DANA di Alfamart dan Indomaret dapat menjadikan solusi untuk kamu yang tidak memiliki rekening bank. Cara top up DANA cukup mudah karena memiliki banyak metode transaksi jadi kamu tinggal memilih mana yang lebih memudahkan anda.

DANA merupakan salah satu dompet digital yang cukup banyak penggunanya, karena sangat memudahkan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan praktis. Melakukan top up DANA di Alfamart dan Indomaret dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Untuk pengguna yang belum upgrade ke akun premium, jumlah maksimal top up dana hanya Rp 2.000.000. Sedangkan untuk akun yang sudah upgrade ke premium, jumlah maksimal top up dapat mencapai Rp 10.000.000. Berikut cara top up DANA melalui Alfamart dan Indomaret:

Top Up DANA via Alfamart

1. Kunjungi gerai Alfamart terdekat.

2. Datangi kasir dan sampaikan jika akan melakukan top up DANA.

3. Berikan nomor handphone yang digunakan pada akun DANA ke kasir.

4. Sampaikan kepada kasih jumlah nominal isi saldo DANA yang diinginkan.

5. Serahkan uang tunai yang sesuai dengan nominal yang diisi + biaya admin sebesar Rp 2.500.

6. Cek kembali saldo DANA anda untuk memastikan saldo sudah bertambah atau belum.

Top up DANA via Indomaret 1. Kunjungi gerai Indomaret terdekat. 2. Datangi kasir dan sampaikan jika akan melakukan top up DANA. 3. Berikan nomor akun pada aplikasi DANA kepada kasir. 4. Beritahu kepada kasir jumlah nominal isi saldo DANA yang diinginkan. 5. Serahkan uang tunai yang sesuai dengan nominal yang telah diisi + biaya admin sebesar Rp 2.500. 6. Cek kembali saldo DANA anda untuk memastikan saldo sudah bertambah atau belum. Maka dari itu, bagi kamu yang belum memiliki rekening bank top up DANA melalui cara di atas dapat dijadikan solusinya. Selain itu, hal yang cukup penting adalah simpan struk pembayaran karena mencegah jika saldo DANA kamu tidak masuk.