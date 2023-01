JAKARTA - Cara mudah top up OVO dan cepat untuk dilakukan. OVO merupakan salah satu dompet digital di Indonesia yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memudahkan dalam melakukan berbagai transaksi.

Bagi nasabah Bank BNI, melakukan top up dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jika ingin melakukan top up melalui smartphone dapat memanfaatkan layanan BNI mobile.

Ada minimal top up OVO melalui BNI yaitu Rp20.000. Sedangkan, maksimal top up untuk akun OVO Club sebesar Rp2.000.000, lalu saldo maksimal OVO premier sebesar Rp10.000.000. Selain itu, kita harus cermati sebelum melakukan top up OVO via BNI, kita harus mencatat nomor virtual account OVO dengan format kode billing + no HP.

Untuk pengguna nomor ponsel dengan 10 digit: 874000 08xx-xxx-xxx.

Untuk pengguna nomor ponsel dengan 11 digit: 87400 08xx-xxxx-xxx.

Untuk pengguna nomor ponsel dengan 12 digit: 8740 08xx-xxxx-xxxx.

Untuk pengguna nomor ponsel dengan 13 digit: 874 08xx-xxxx-xxxxx.

Setiap transaksi top up OVO via BNI memiliki minimum Rp10.000 dengan biaya admin Rp1.000 saja.

Cara top up OVO via m-Banking BNI • Login ke ATM BNI Mobile. • Masukkan PIN BNI Mobile. • Pilih menu E-Wallet. • Klik OVO. • Klik tab Daftar Baru. • Masukkan nomor HP yang telah terdaftar. • Masukkan jumlah nominal top up. • Klik Selanjutnya. • Selesaikan sesuai instruksi yang ada. • Simpan bukti transaksi. Cara top up OVO via ATM BNI • Masukkan kartu ATM dan PIN BNI. • Pilih Menu Lainnya. • Pilih Transfer. • Pilih Virtual Account Billing. • Masukkan billing OVO + nomor HP. • Masukkan nominal yang ingin di top up. • Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi. • Simpan bukti transaksi top up OVO. Pastikan pengguna mengecek saldo pada aplikasi OVO untuk mengetahui apakah saldo yang telah di top up sudah masuk atau belum. Pastikan di setiap transaksi top up OVO via BNI wajib untuk menyimpan bukti transaksi. Proses top up OVO via BNI ini terbilang mudah, praktis dan cepat.