JAKARTA - Cara top up OVO melalui Tokopedia terbaru 2023. Masyarakat kini sudah tidak asing lagi dengan dompet digital atau e-wallet, salah satunya yang banyak orang gunakan adalah OVO.

Era digitalisasi semakin berkembang, sehingga banyak orang lebih memilih menggunakan OVO tersebut sebagai salah satu alternatif dalam melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran karena dirasa lebih praktis.

Namun, Kalian yang akan menggunakan OVO tersebut pasti kadang selalu bertanya-tanya terlebih dahulu bagaimana cara melakukan pengisian atau top up saldo pada ovo tersebut, karena dalam melakukan transaksi setiap penggunanya harus mempunyai saldo dalam akun ovo yang dimilikinya. dalam melakukan top up saldo OVO sudah ada tempatnya sendiri untuk pengisiannya, namun dalam artikel ini yang akan dibahas adalah cara top up saldo OVO melalui Tokopedia.

Maka supaya kalian tau bagaimana cara melakukan pengisian saldo atapun top up saldo OVO melalui tokopedia, ada beberapa pilihan cara sebagai berikut:

1. Pengisian OVO melalui aplikasi Tokopedia

• Buka aplikasi tokopedia,

• kemudian muncul tampilan homepage, dan klik tagihan

• kemudian klik widget OVO

• dilanjut dengan memilih jumlah nominal yang akan diisi, lalu klik beli.

• Setelah itu akan otomatis muncul halaman rincian pembelian, lalu klik metode pembayaran yang diinginkan (pembayaran yang dilakukan tidak bisa menggunakan saldo tokopedia, kartu kredit, kredivo dan OVO)

• Apabila pembayaran sudah berhasil, saldo OVO anda akan otomatis bertambah.

2. Pengisian OVO melalui website Tokopedia • Buka browser pada handphone anda kemudian cari dan buka halaman tokopedia top up OVO • Kemudian ketik dan masukan nomor OVO yang anda miliki • Apabila belum melakukan login, maka dapat melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun tokopedia yang terhubung langsung dengan OVO • Kemudian pilih metode pembayaran yang diinginkan • Dilanjut dengan melakukan pembayaran yang sesuai dengan metiode pembayaran yang sudah ditentukan • Setelah selesai, kemudian lihat berita terbarunya atau update terbaru saldo menggunakan aplikasi OVO ya ada pada handphone anda. Itulah cara top up saldo ovo, keduanya sama-sama melalui tokopedia. Namun, yang membedakan adalah yang satu melalui aplikasi yang sudah diunduh di handphone sedangkan satu lagi melalui website yang bisa di akses melalui browser. Dilihat dari cara ataupun langkah-langkahnya tidak jauh berbeda. Saldo ovo sendiri, dapat digunakan untuk membayar segala jenis tagihan yang ada baik sesuai dengan features pada aplikasi OVO ataupun untuk pembayaran dalam features aplikasi lain seperti tokopedia.