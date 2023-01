JAKARTA – Cara gampang top up OVO via m-banking dan ATM BCA. Sebagai salah satu dompet digital yang banyak penggunaannya, OVO memberikan kemudahan. Salah satunya dengan top up OVO m-banking dan ATM BCA.

Pengguna harus tahu cara gampang top up OVO via m-banking dan ATM BCA. Dikutip dari situs resmi ovo.id, berikut cara gampang top up OVO Via m-banking dan ATM BCA.

Cara Top Up OVO Via m-Banking

1. Login ke akun m-BCA Anda.

2. Pilih menu m-Transfer.

3. Pilih BCA Virtual Account.

4. Masukkan 39358 + nomor ponsel Anda: 39358 + 08xx-xxxx-xxxx.

5. Masukkan nominal top-up.

6. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

Cara Top Up OVO Via ATM BCA

1. Masukkan kartu ATM dan PIN BCA Anda.

2. Pilih menu Transaksi Lainnya.

3. Pilih menu Transfer.

4. Pilih menu Ke Rek BCA Virtual Account.

5. Masukkan 39358 + nomor ponsel Anda: 39358 + 08xx-xxxx-xxxx.

6. Masukkan nominal top-up.

7. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

Bagi pengguna OVO Club, batas maksimum saldo sebesar 2 juta rupiah. Jika ingin cakupan yang lebih besar kamu bisa upgrade menjadi OVO Premier sehingga batas maksimum saldo bisa mencapai 10 juta rupiah. Limit top up OVO via BCA secara perhitungan bulanan adalah 20 juta rupiah. Saldo OVO juga bisa ditransfer ke sesama pengguna OVO dan ke rekening bank, termasuk rekening BCA. Namun, bisa dilakukan dengan upgrade ke akun OVO Premiere. Itulah cara gampang top up OVO via m-Banking dan ATM BCA. Semoga membantu!