JAKARTA - Indonesia menjadi negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km². Berada di di Asia Tenggara, Indonesia dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania.

Indonesia memiliki 34 Provinsi, di mana setiap Provinsinya itu memiliki daerah yang tingkat kemakmuran masyarakatnya sangat mencolok. Dua di antaranya yaitu Sulawesi Tenggara dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal itu dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dari masing-masing kota.

Nah, berikut Okezone Minggu (15/1/2023) telah merangkum fakta daerah terkaya yang ada di Sulawesi Tenggara dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Terkaya di Sulawesi Tenggara

Pada triwulan II 2022, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 6,09% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 5,07% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,44% (yoy) pada periode laporan.

2. Tingginya Investasi

Hal itu dipicu karena tingginya realisasi investasi dari swasta terutama dari pelaku industri pengolahan juga diperkirakan akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan III 2022.

3. Daerah terkaya

Berikut 5 daerah terkaya di Sulawesi Tenggara antara lain Kabupaten Kolaka dengan PDRB per kapita sebesar Rp113,22 juta, Kendari dengan PDRB per kapita sebesar Rp67,58 juta, Kolaka Utara dengan PDRB per kapita sebesar Rp65,83 juta, Konawe Utara dengan PDRB per kapita sebesar Rp61,83 juta, Baubau dengan PDRB per kapita mencapai Rp59,59 juta.

4. Daerah Terkaya di Yogyakarta

Daerah Istimewa atau DI Yogyakarta adalah sebuah provinsi di pulau Jawa yang terdiri dari 4 wilayah Kabupaten dan satu kota. Provinsi di Yogyakarta memiliki beberapa daerah dengan PDRB per kapita tertinggi, menjadikan daerah tersebut sebagai daerah terkaya di DI Yogyakarta.

5. Yogyakarta

Kota Yogyakarta produk domestik bruto per kapita 2021: Rp102.084.000 dan produk bruto per kapita 2020: Rp95.681.000. Selanjutnya, Kabupaten Sleman yang produk domestik bruto perkapita 2021: Rp43.556.000 sedangkan produk domestik bruto per kapita 2020: Rp40.719.000.

6. Bantul

Kabupaten Bantul produk domestik bruto per kapita di 2021: Rp28.129.000, produk domestik bruto per kapita 2020: Rp26.581.000. lalu, ada Kabupaten Kulon Progo yang produk domestik bruto per kapita 2021: Rp28.070.000 dan Produk domestik bruto per kapita 2020: Rp26.772.000

7. Gunung Kidul

Yang kelima ada Kabupaten Gunung Kidul Produk domestik bruto per kapita 2021: Rp26.931.000 dan Produk domestik bruto per kapita 2020: Rp25.466.000.