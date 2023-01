JAKARTA - Commercial Partnership Div. Head MotionPay, Wendy Warisman memberikan tips agar aman saat menggunakan platform e-money.

Menurutnya hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kredibilitas penyedia platform e-money, pastikan perusahaan tersebut memiliki latar belakang yang baik.

"First think first kita harus tau e-money apa yang akan kita gunakan, kita cek bahwa memang ini e-moneynya background perusahaannya jelas," kata Wendy dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk Cashless Sociaty, Aman atau Rawan? Yang disiarkan melalui channel YouTube Partai Perindo, Sabtu (14/1/2023).

Selanjutnya, usahakan akun e-money yang dibuat diregistrasikan menjadi akun premium untuk menjaga keamanan akun agar tidak mudah diretas.

"Untuk menjadi akun premium biasanya akan minta electronic Know Your Customer (e-KYC), itu kalau misalnya pas lagi buat akun premium, kanan kiri atas bawah, nah itu teknologi face matching. Face matching itu ada lifeness, di mana bahwa orang ini adalah memang manusia hidup gitu ya," jelas Wendy.

Wendy juga menghimbau pengguna e-money untuk bijaksana dalam membagikan data pribadi, tidak sembarangan memperlihatkan data-data privasi, agar keamanan akun tetap terjaga.

Kemudian wendy mengajak masyarakat untuk rajin mengubah kata sandi untuk memastikan keamanan akun, jangan sampai kata sandi yang digunakan sama dalam setiap platform. "Passwordnya sama, aduh itu jangan banget deh kalau bisa, jangan banget PIN ATM, PIN e-money semua sama, aduh jangan banget pokoknya, harus beda walaupun sedikit. Makanya kalau bisa PIN berbeda dan diganti secara berkala," pungkasnya.