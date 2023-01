JAKARTA - Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata mengatakan bahwa lulusan MNC University sudah ada yang bekerja di perusahaan Nasional maupun Internasional.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan dalam acara Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik 2022/2023 MNC University dengan tema 'Through Education, To Be a Light unto the Nation', Rabu (18/1/2023) di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Jakarta Pusat.

"Sebagian para wisudawan yang hari ini diwisuda telah diterima dibekerja di perusahaan tingkat nasional maupun multinasional," kata Mariati.

Menurutnya, hal itu karena para wisudawan yang berhasil lulus sudah dibekali dengan berbagai ilmu maupun pelatihan soft skill selama di bangku perkuliahan.

"Karena sudah dibekali dengan nilai-nilai budaya baik, berupa penanaman jiwa nasionalisme, karakter building dan sejumlah pelatihan soft skill yang sudah dibekali selama perkuliahan," katanya.

Mariati meminta kepada para wisudawan yang audah diterima di perusahaan nasional maupun internasional untuk dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan yang mereka tempati. "Modal bagi anda untuk dapat berkiprah dan berkontribusi dan anda harus mengimplementasikan apa yang telah anda pelajari selama perkuliahan," ujarnya.