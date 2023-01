JAKARTA – Menguak pemilik Yeti Airlines yang namanya kian menjadi sorotan banyak orang.

Pesawat ATR 72 bermesin ganda, Yeti Airlines, asal Nepal telah menewaskan 72 orang pada Minggu, 15 Januari 2023.

Pesawat ini diketahui terbang dari Kathmandu Pokhara, kemudian setibanya di dekat bandara kota wisata Pokhara, pesawat oleng dan terjatuh hingga menewaskan 72 orang.

Mereka juga sempat melakukan Facebook Live sesaat sebelum Yeti Airlines jatuh.

Tragedi ini menjadi kecelakaan paling mematikan di negara Himalaya itu dalam tiga dekade terakhir.

Lantas jatuhnya pesawat Yeti Airline menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen mengenai siapa pemilik Yeti Airline.

Yeti Airline merupakan maskapai milik pengusaha penerbangan dan perhotelan, Ang Tshering Sherpa. Maskapai yang berbasis di Nepal ini berdiri pada Mei 1998 dan beroperasi pertama kali pada September 1998.

Yeti Airlines mengandalkan pesawat dengan tipe DHC6-300 Twin Otter buatan Kanada pada penerbangan perdananya. Pesawat ini melakukan penerbangan terpencil dengan bandara SLOT (Short Take Off and Landing) seperti Lukla, Phalpu, Lamidanda, Rumjatar dan Simikot.

Kurang dari dua dekade Yeti Air memantapkan diri sebagai maskapai penerbangan di Nepal. Lebih dari empat belas pesawat terbang bertahan dibawah naungan Yeti Airlines.

Kemudian, pada 2009 berdirilah Tara Air yang mengambil alih penerbangan SLOT dengan armada DHC6-300 dan Dornier DO228.

Dilansir dari India Today, pemilik Yeti Airlines telah meninggal dalam kecelakaan helikopter pada Februari 2019 lalu. Saat itu, Ang Tshering Sherpa menemani para menteri dengan helikopter.

Mereka hendak melakukan studi kelayakan bandara baru di distrik Terhthum. Helikopter yang ditumpangi 6 orang berangkat pada pukul 6 pagi.

Saat hendak kembali, helikopter menabrak puncak gunung dan jatuh di distrik Pathibhara. Insiden tersebut menewaskan seluruh penumpang helikopter, termasuk Ang Tshering Sherpa. Kecelakaan yang menewaskan Ang Tshering Sherpa beserta direktur kementrian dan wakilnya mengguncang seluruh negeri.

