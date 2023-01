JAKARTA - MNC Insurance merupakan unit usaha di bawah PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) atau yang dikenal sebagai MNC Financial Services. MNC Financial menggelar Agency Kick Off 2023, di iNews Tower, MNC Conference Hall 3rd Floor Jakarta.

Acara ini merupakan kick off program keagenan MNC Insurance untuk 2023, di mana terdapat program trip ke Korea Selatan dan Eropa Barat untuk rekan agen yang berprestasi MNC Insurance.

"Insentif Trip adalah bentuk apresiasi kami atas kontribusi yang sangat berarti dari rekan agen. Terlebih pada tahun 2022 MNC Insurance mencatatkan kinerja yang positif," ujarnya saat Agency Kick Off 2023, di iNews Tower, MNC Conference Hall 3rd Floor Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Dia melanjutkan, MNC Insurance akan terus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi rekan agen, MNC Insurance terus berinovasi untuk mengikuti kemajuan teknologi, dan berusaha untuk memudahkan rekan agen dalam memberikan layanan kepada peserta asuransi.

Selain itu, platform digital mandiri SiPintar juga turut dihadirkan untuk digunakan oleh agen MNC Insurance dalam penjualan produk asuransi, mulai dari simulasi perhitungan premi, penerbitan penawaran, maupun proses penerbitan polis. "Aplikasi ini tersedia di website dan dapat di download di AppStore. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan agen asuransi," tandasnya.