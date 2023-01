JAKARTA - 10 perusahaan asal Shizouka, Jepang membuka lowongan kerja untuk masyarakat. Hal ini diketahui dalam bursa kerja atau job fair "Work in Shizuoka Job Fair, Fuji No Kuni (Shizuoka dan Yamanashi) Mensetsu Kai", di Kota Bandung.

"Untuk tahun sekarang setelah Covid-19, dua tahun lalu job fair-nya kita adakan online, tapi tahun ini dilaksanakan secara hybrid. Untuk wawancara langsung di gelar di sini (Kota Bandung), sisanya ada yang online," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, seusai pembukaan Work in Shizuoka Job Fair, Fuji No Kuni (Shizuoka dan Yamanashi) Mensetsu Kai, dikutip dari Antara, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Susi Air Buka Lowongan Kerja Buat Lulusan S1, Wajib Bisa Bahasa Inggris Ya

Taufik menargetkan jumlah pelamar atau pencari kerja pada bursa kerja Work in Shizuoka Job Fair, Fuji No Kuni (Shizuoka dan Yamanashi) Mensetsu Kai 2023 mencapai 5.000 an orang.

"Tahun lalu, yang mendaftar ada 1.350 orang yang mendaftar, yang diterima masih sedikit, yakni 38 orang. Itu karena tahun kemarin masih terbatas karena COVID-19 dan faktor sulitnya bahasa serta skill calon pelamar yang tidak tepat dengan perusahaan yang dituju," kata dia.

Baca Juga: BUMN Perkebunan Buka Lowongan Kerja, Berikut Kualifikasi yang Dicari

Oleh karena itu, dalam upaya menyiapkan tenaga kerja asal Jawa Barat yang siap bekerja di luar negeri, kata Taufik, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di antaranya bekerja sama dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis dan Industri Kreatif (Pusdi-PBIK) dan GIZ melakukan penelitian dalam rangka pemetaan 10 top job position bagi pekerja migran di Jawa Barat.

Baca Juga: Ini Dia Profesi Kekinian Buat Kamu yang Suka Main Game Online

Follow Berita Okezone di Google News

Dia menuturkan dari penelitian dimaksud didapat 10 pekerjaan yang paling diminati oleh calon pekerja migran asal Jabar yaitu designer multimedia (66,22 persen), web developer (61,32 persen), cyber security (59,25 persen), caregiver (58,38 persen). Kemudian pelayanan makanan dan minuman (54,42 persen), digital marketer (56,32 persen), perawat (56,32 persen), housekeeper (51,42persen), chef (47,22 persen), dan agriluture worker (46,72 persen),” katanya. Diketahui bahwa dari 10 jabatan tersebut beberapa di antaranya menjadi jabatan yang sangat dibutuhkan di Jepang, oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema pelatihan untuk 10 jabatan dimaksud. "Salah satunya yang telah dilaksanakan adalah pelatihan care giver untuk lansia dan pelatihan bahasa serta budaya Jepang yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) pekerja migran Indonesia," kata dia.