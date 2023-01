JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa mengajak pihak aset manajemen untuk bekerja sama dalam memberikan promosi yang terbaik untuk nasabah.

Diketahu, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Kini, MNC Sekuritas menggandeng Berdikari Manajer Investasi dalam promo Gebyar Berburu Investasi untuk mengajak nasabah memenangkan hadiah berupa unit penyertaan produk BMI Indo Obligasi Mantap senilai Rp 100.000 untuk 25 investor pertama yang beruntung.

Syarat dan ketentuan program ini adalah melakukan pembelian produk reksa dana BMI Indo Obligasi Mantap minimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui aplikasi MotionTrade. Promo berlaku untuk periode pembelian mulai tanggal 24 Januari 2023 hingga 24 Februari 2023.

Pemenang yang berhak memperoleh unit penyertaan adalah yang tidak melakukan penjualan reksa dana BMI Indo Obligasi Mantap hingga tanggal 24 April 2023. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link berikut: bit.ly/promoBMIM.

