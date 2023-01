JAKARTA - Miniatur memiliki penggemar tersendiri, yang biasanya tergabung dalam komunitas dengan kesamaan minat. Selain dalam komunitas, para pehobi miniatur dapat berkumpul dalam sebuah kegiatan yang menjadi ajang untuk bertukar informasi, menampilkan produk, sekaligus transaksi perdagangan.

Kegiatan atau event miniatur tersebut terdapat di dalam negeri maupun mancanegara, yang diadakan secara berkala dan mampu menjaring pengunjung dalam jumlah besar. Berikut event-event miniatur yang perlu diketahui.

1. Indonesia Diecast Expo

Indonesia Diecast Expo (IDE) merupakan event yang diperuntukkan bagi para pecinta kolektor dan pehobi miniatur diecast di Indonesia. Diecast merupakan mainan yang berbahan dasar logam yang dibuat melalui teknik pencetakan dan pengecoran.

Jenis mainan diecast umumnya berbentuk alat transportasi, seperti mobil, motor, kapal, kereta, pesawat, juga action figure. Bukan hanya anak-anak, penggemar diecast juga banyak dari kalangan dewasa.

Event ini pertama kali digelar pada 2014 di Jakarta. Terakhir, IDE dilaksanakan pada 29-30 Oktober 2022 lalu di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Indonesia Diecast Expo disebut merupakan pameran diecast terbesar di dunia.

Hal ini salah satunya terbukti dari jumlah pengunjung IDE, yang sedikitnya didatangi 10 ribu orang di setiap event. Di IDE, para pecinta mainan miniatur dapat bertemu sekaligus menikmati bazaar diecast dengan diskon besar.

Selain itu, terdapat beragam kegiatan yang bisa diikuti pengunjung. Seperti di IDE 2022 lalu, ada game quest oleh aplikasi Yometu dan pecah rekor display HotWheels terbesar dan terbanyak dengan 5.000 pis collectible item.

2. Miniatura Show

Pameran miniatur yang diadakan oleh Miniatura selalu dipenuhi oleh pengunjung, baik itu pengrajin maupun kolektor miniatur. Miniatura telah dimulai sejak 1983 sebagai tempat bagi para miniaturis untuk menikmati hobinya.

Pada pameran musim dingin Oktober 2022 lalu, pameran ini menghadirkan 93 peserta dan dikunjungi oleh 1.600 orang, meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Sejumlah klub juga memamerkan keahlian mereka, seperti dari Miniature Needlework Society yang menampilkan fiddler skala kecil.

Untuk tahun ini, gelaran Miniatura dijadwalkan pada musim semi, Maret 2023, di NAEC Stoneleigh, Kenilworth, Inggris. Peserta yang akan mengikuti pameran ini beragam, misalnya Emma Jane Miniatures yang membuat boneka dan benda-benda miniatur, juga ada Masters Miniatures dengan produk furnitur berskala 1/12 dan 1/24, Mini McGregor yang membuat alat tulis miniatur berskala 1/12 dan 1/24, dan masih banyak pengrajin lainnya.

3. Miniature Wunderland

Miniature Wunderland, yang merupakan sebuah museum di Hamburg, menjadi daya tarik wisata populer di Jerman. Di sini, pengunjung dapat menikmati model sistem kereta api terbesar di dunia. Kereta api miniatur ini melaju di jalur sepanjang 16.138 meter, melewati bentang alam yang juga dibuat miniatur dan mirip dengan aslinya.

Dua bersaudara Frederik dan Gerrit Braun mulai membangun model sistem kereta api terbesar di dunia itu pada tahun 2000. Seiring waktu, Miniature Wunderland menjadi tempat bagi Hamburg dalam versi mini, juga miniatur wilayah pegunungan Harz di Jerman, Pegunungan Alpen Austria, serta bentang alam di Prancis, Italia, Amerika Utara, dan Skandinavia. Kota miniatur Hamburg, misalnya, dibuat seluas 200 meter persegi, lengkap dengan Stasiun Hamburg Hauptbahnhof.

4. Great Train Show

Pameran model kereta api Great Train Show rutin diselenggarakan oleh Epping Model Railway Club di Sydney, Australia. Dalam pameran ini, dipamerkan kereta api model dari berbagai eksibitor yang menampilkan model kereta api dalam beragam skala. Pada tahun lalu, Great Train Show diselenggarakan di Arena Balap Rosehill Gardens pada 14-15 Mei 2022. Di antara puluhan eksibitor yang mengikuti acara, terdapat Widgeree, Narellan, dan Arakoola. Tahun ini, Great Train Show dijadwalkan pada 6-7 Mei 2023 di tempat yang sama seperti tahun lalu.

Klub Kereta Api Model Epping sendiri merupakan klub yang didirikan untuk para veteran maupun calon penggemar model kereta api di wilayah Sydney. Klub ini aktif mempromosikan hobi model kereta api melalui beragam kegiatan dan pameran. Setiap Jumat malam, klub ini mengadakan pertemuan anggota secara reguler di Dence Park, Epping. Selain itu, ada pula open day, klinik, serta pasar terbuka model kereta api.

5. International Market of Miniature Artisans

International Market of Miniature Artisans (IMoMA) merupakan satu-satunya event terbesar di Pantai Barat Amerika Serikat (AS) bagi para pengrajin miniatur di seluruh dunia. IMoMA akan mengadakan kegiatan dalam waktu dekat, yaitu pada Februari 2023 di Las Vegas, AS. Tujuan diselenggarakannya IMoMA adalah sebagai ajang bertemunya seniman miniatur, blogger, minfluencer, dan penggemar miniatur. Selain bersosialisasi, para pengunjung juga dapat belajar mengenai segala hal tentang miniatur, serta membeli miniatur terbaik karya pengrajin.

Dalam acara ini ditampilkan miniatur dalam berbagai skala, dengan dominasi miniatur berskala 1/12. Mulai dari rumah boneka, model skala, diorama, wargaming, hingga diecast. Namun, IMoMA juga memberikan ruang bagi miniatur dengan skala dan jenis yang lebih luas, yang dibuat oleh seniman yang bekerja di luar skala standar. Beberapa seniman yang mengikuti ajang ini antara lain A WeeBitTeeny Modern Mini’s Inc, PRD Miniatures, dan Mini Décor and More.

Eka Maulia Ramadhanti