JAKARTA - Bali menempati peringkat kedua destinasi terpopuler di dunia menguingguli London dan Paris. Bali kembali mendapat penghargaan tingkat dunia dan kali ini situs perjalanan TripAdvisor melalui penghargaan tahunannya Travelers’ Choice Award for Destinations.

Bali dinobatkan sebagai destinasi terpopuler kedua di dunia 2023 mengungguli London di posisi ketiga dan Paris di posisi kelima. Menanggapi pencapaian ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Pulau Dewata masih menjadi top of mind para wisatawan untuk berwisata.

“Bali naik dua peringkat, dari peringkat keempat pada tahun 2022 menjadi peringkat kedua pada tahun 2023 berhasil mengalahkan London di peringkat ketiga dan Paris di peringkat kelima,” ujar Sandiaga saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Sandiaga menjelaskan, indikator penilaian Travelers' Choice Award for Destinations berdasarkan pada kualitas dan kuantitas ulasan selama periode November 2021-Oktober 2022. Selain peringkat global, ada juga subkategori akomodasi, restoran, dan hal menarik lainnya yang bisa dilakukan di tempat wisata.

“Tugas Bali, bisa menjadi pengumpan bagi 5 DSP lainnya. Ini merupakan prestasi yang patut kita syukuri. Kita berharap ke depannya berkembang destinasi lain di Indonesia selain Bali,” ujarnya.

Di sisi lain, Menparekraf menambahkan, destinasi selain Pulau Dewata dapat masuk list sebagai destinasi terpopuler untuk berlibur pilihan wisatawan.

“Bahkan, kita berharap destinasi di Indonesia dapat meraih urutan pertama sebagai destinasi populer dunia di tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.

Berikut Peringkat 10 teratas destinasi terpopuler di dunia tahun 2023 versi TripAdvisor: 1. Dubai, Uni Emirat Arab 2. Bali, Indonesia 3. London, Inggris 4. Roma, Italia 5. Paris, Perancis 6. Cancun, Mexico 7. Crete, Yunani 8. Marrakech, Maroko 9. Dominican Republic 10. Istanbul, Turki