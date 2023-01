JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati masuk menjadi salah satu dari 50 wanita terpilih Forbes 50 Over 50: Asia 2023.

Forbes 50 Over 50: Asia 2023 adalah penghargaan yang diberikan Forbes untuk 50 wanita berusia di atas 50 tahun dari kawasan Asia Pasifik yang mencapai kesuksesan di industrinya dan menginspirasi generasi selanjutnya di negara mereka.

Ajang ini merupakan hasil kerja sama dengan Mika Brzezinski dan Know Your Value.

Forbes 50 Over 50: Asia 2023 memberikan penghargaan kepada para wanita yang bekerja di lintas bidang mulai dari teknologi, farmasi, seni, politik dan sebagainya, yang membuktikan bahwa kesuksesan datang dari segala usia.

Dalam websitenya, Forbes menjelaskan bahwa sejak ditunjuk kembali jadi Menkeu tahun 2016, secara internasional Sri Mulyani dikenal mempromosikan kesetaraan gender dan anti korupsi.

"Selama masa bakti pertamanya (2005-2010), dia telah membantu menurunkan public debt ke 30% dari GDP dan mengawal reformasi yang mampu memposisikan Indonesia sebagai satu dari tiga emerging economies (negara berkembang) yang tumbuh lebih dari 4% di tahun 2009, setahun setelah krisis finansial," ujar MNC Portal Indonesia dari Forbes di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Lebih lanjut, Forbes mengatakan bahwa dari tahun 2010 hingga 2016, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai managing director dan COO di Bank Dunia. Selanjutnya, pada tahun 2018, Sri Mulyani dianugerahi Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai. "Lalu, pada tahun 2020 Sri Mulyani juga dianugerahi sebagai Finance Minister of The Year kawasan East Asia Pacific dari majalah GlobalMarkets, karena perannya dalam memunculkan kebijakan sehingga indonesia bisa melalui pandemi global dengan baik dan resilien," tutupnya. Sri Mulyani juga pernah tercatat namanya dalam daftar Power Women versi Forbes di 2022, menempati posisi ke-47. Selain Sri Mulyani, ada dua sosok wanita hebat asal Indonesia yang tercatat namanya dalam daftar tersebut. Keduanya adalah Direktur Utama Sillo Maritime Perdana Herjati dan Presiden Direktur Grup Bluebird Noni Purnomo.