JAKARTA - Tips investasi saham syariah bersama MNC Sekuritas dalam webinar yang diselenggarakan pada Jumat (27/1/2023). Webinar MNC Sekuritas ini gratis.

Tidak hanya analisis secara fundamental saja, analisis saham secara teknikal juga sangat penting untuk dikuasai para investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

Analisis ini dapat memberikan informasi mengenai pergerakan harga dan prospek secara keseluruhan dari suatu saham. Investor yang menguasai teknik analisis teknikal tentunya lebih terbantu untuk menentukan saham yang hendak dipilih.

BACA JUGA:Cara Investasi Saham Syariah, Yuk Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

Lantas, bagaimanakah tips dan trik memaksimalkan investasi saham syariah dengan menggunakan analisis teknikal?

Segera daftarkan diri Anda dalam Webinar MNC Sekuritas “Live Demo: Sharia Technical Analysis” pada Jumat (27/01/2023) pukul 16.00 WIB bersama Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra.

Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan Deposit Rp100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

