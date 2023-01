SURABAYA - MNC Insurance menggelar Agency Kick Off 2023 di Oakwood Hotel and Residence, Surabaya, pada hari ini Kamis (26/1/2023). Acara ini merupakan kick off program keagenan MNC Insurance untuk 2023,

Di mana terdapat program trip ke Korea Selatan dan Eropa Barat untuk rekan agen yang berprestasi MNC Insurance.

Seluruh rekan agen berkesempatan untuk ikut ambil bagian dalam insentif trip ini. Program ini merupakan bagian dari berbagai program keagenan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance.

Direktur Teknik MNC Insurance Tengku K Dzulfikar N mengatakan, management berkomitmen memperhatikan source of biz agen dan memperbaiki services level yang telah berjalan sebelumnya.

"Hal ini bertujuan demi terwujudnya pertumbuhan bisnis agency yang positif," katanya saat ditemui dalam acara Agency Kick Off 2023 di Oakwood Hotel and Residence, Surabaya.

Beberapa waktu lalu, MNC Insurance juga meluncurkan platform digital SiPintar. Menurut Dzulfikar, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan agen untuk bisa menghitung premi, membuat penawaran dan juga menerbitkan polis. Aplikasi ini tersedia di website dan dapat di download di AppStore.

"Dengan aplikasi SiPintar ini, para rekan agen kami dapat dimudahkan dalam proses penjualan produk asuransi. Tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dalam memenuhi kebutuhan mereka secara cepat, efektif dan efisien, dengan menyediakan medium digital yang user friendly," ujarnya.