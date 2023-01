JAKARTA - Minyak goreng bersubsidi, Minyak Kita langka di pasar. Hal ini membuat harga minyak goreng lainnya menjadi naik.

Pedagang terpaksa menjual minyak tak bermerek dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar akan minyak murah. Kurangnya tambahan minyak membuat harga minyak goreng kemasan naik.

Pedagang Pasar, Ujang mengaku tidak lagi menjual minyak goreng murah dengan merek Minyak Kita. Pasalnya, sudah sepekan terakhir tidak ada lagi pasokan Minyak Kita yang masuk ke di Pasar Tradisional Pasar Rebo Purwakarta.

“Sebelum menghilang, harga Minyak Kita juga naik dari Rp158 ribu per karton dengan isi 12 liter, menjadi Rp175 ribu per karton. Kenaikan ini membuat pedagang tak bisa lagi menjual sesuai HET Rp14.000 per liter,” katanya.

Tidak tersedianya minyak murah bersubsidi, membuat pedagang kembali menyediakan minyak curah tanpa merek agar lebih terjangkau. Minyak curah dijual Rp16 ribu per kilogram (Kg). Langkanya pasokan Minyak Kita juga membuat harga minyak kemasan lain naik. Saat ini, minyak kemasan dijual pada kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter, tergantung merk.