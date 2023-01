JAKARTA - Wall Street sepekan diisi dengan potensi resesi AS dan perbandingan yang sulit dengan tahun 2022 yang luar biasa membebani prospek saham energi, meskipun valuasinya terlihat masih relatif murah.

Mengutip Reuters, sektor energi S&P 500 (.SPNY) naik 4,2% tahun ini, sedikit tertinggal dari kenaikan indeks yang lebih luas (.SPX). Sektor ini mencatat lonjakan 59% pada tahun 2022, tahun yang brutal untuk saham yang membuat S&P 500 turun 19,4%.

Sektor energi yang bullish berpengaruh pada valuasi sektor mendukung kasus untuk kenaikan tahun ketiga berturut-turut, yang akan menjadi prestasi pertama untuk sektor itu sejak 2013.

Goldman Sachs, RBC Capital Markets dan UBS Global Wealth Management adalah beberapa perusahaan Wall Street yang merekomendasikan saham energi.

Meskipun berjalan sejak tahun lalu, sektor ini diperdagangkan dengan rasio harga-ke-pendapatan 10 kali lipat, dibandingkan dengan 17 kali untuk pasar luas, dan banyak sahamnya menawarkan hasil dividen yang kuat. Potensi pengembalian bagi pemegang saham disorot minggu ini ketika saham Chevron (CVX.N) naik hampir 5% setelah mengumumkan rencana untuk membeli sahamnya senilai USD75 miliar.

Namun, beberapa investor khawatir bahwa perusahaan energi mungkin merasa sulit untuk meningkatkan keuntungan setelah lonjakan besar pada tahun 2022, terutama jika penurunan ekonomi AS yang diperkirakan secara luas memukul harga komoditas.

"Grup tampaknya bertahan dengan baik, tetapi ada beberapa keraguan karena fakta bahwa investor khawatir tentang perlambatan ekonomi dan apa yang akan terjadi pada permintaan," kata Robert Pavlik, Manajer Portofolio Senior di Dakota Wealth.

Dia mengatakan sedikit kelebihan sektor energi, termasuk saham Chevron dan Pioneer Natural Resources (PXD.N).

Ekonom dan analis dalam survei Reuters memperkirakan minyak mentah AS akan rata-rata USD84,84 per barel pada tahun 2023, dibandingkan dengan harga rata-rata USD94,33 tahun lalu, mengutip ekspektasi pelemahan ekonomi global. Harga minyak mentah AS baru-baru ini mencapai sekitar USD80 per barel.

Pada saat yang sama, banyak investor meningkatkan kepemilikan saham energi mereka pada tahun 2022 setelah bertahun-tahun menghindari sektor tersebut, yang sering berkinerja buruk di pasar yang lebih luas di tengah kekhawatiran seperti alokasi modal yang buruk oleh perusahaan dan ketidakpastian masa depan bahan bakar fosil. Bobot sektor ini di S&P 500 kira-kira dua kali lipat tahun lalu menjadi 5,2%.

Namun, dinamika itu mungkin mereda, kata Aaron Dunn, salah satu kepala tim ekuitas nilai di Eaton Vance.

"Orang-orang telah kembali ke energi secara besar-besaran," katanya. "Kami mengalami penarik itu beberapa tahun terakhir, yaitu semua orang kurang berinvestasi dalam energi. Saya rasa itu tidak terjadi lagi," tambahnya.

Sementara perusahaan energi diharapkan untuk memberikan laporan triwulanan yang kuat selama beberapa minggu mendatang setelah tahun 2022 yang bergemuruh, angka-angka itu mungkin telah menetapkan standar yang tinggi untuk tahun ini.

Dengan 30% dari 23 perusahaan sektor yang dilaporkan sejauh ini, pendapatan kuartal keempat energi diperkirakan naik 60% dari tahun sebelumnya, dan 155% untuk setahun penuh 2022, menurut Refintiv IBES. Tetapi pendapatan diperkirakan turun 15% tahun ini, penurunan terbesar di antara 11 sektor S&P 500.

Exxon Mobil (XOM.N) dan ConocoPhillips (COP.N) termasuk di antara laporan yang akan dirilis minggu depan, ketika investor juga akan fokus pada pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve.

“Tahun lalu adalah tahun spanduk,” kata Matthew Miskin, co-chief investment strategist di John Hancock Investment Management. “Sekarang mereka harus mencoba mengalahkannya untuk menunjukkan pertumbuhan, dan menurut saya itu akan menjadi tantangan.”

Sementara itu, investor bullish menunjukkan penggunaan uang tunai yang ramah pemegang saham oleh perusahaan.

Hasil dividen 3,43% sektor energi pada akhir tahun 2022 hampir dua kali lipat tingkat indeks secara keseluruhan, menurut Howard Silverblatt, analis indeks senior di Indeks S&P Dow Jones. Perusahaan energi melakukan pembelian kembali saham senilai USD22 miliar pada kuartal ketiga, lebih dari 10% dari semua pembelian kembali S&P 500.

“Dari perspektif pengembalian total, di situlah menurut saya energi masih dapat terus membedakan dirinya dibandingkan pasar yang lebih luas,” kata Noah Barrett, kepala penelitian sektor energi dan utilitas di Janus Henderson Investors.

Namun, yang lain percaya bahwa nilai lebih mungkin ada di area pasar yang terpukul tahun lalu. Dunn, dari Eaton Vance, mengatakan saham di berbagai bidang seperti pilihan konsumen dan industri mungkin tampak lebih menarik.

"Energi mungkin baik-baik saja tahun ini, tetapi saya pikir Anda memiliki banyak area di pasar yang kinerjanya sangat buruk dimana kami menemukan peluang bagus," katanya.