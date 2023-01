JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp2,48 triliun.

Diketahui, untuk penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 dengan total target dana sebesar Rp15 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,125% per tahun, serta jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 15 Mei 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 25 Februari 2024.

“Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,” tulis manajemen TBIG dalam keterbukaan informasi, Senin (30/1/2023).

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan perseroan akan dipinjamkan kepada anak usahanya, PT Tower Bersama (TB) dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP).

Adapun rinciannya sebesar USD86,4 juta atau setara Rp1.292,9 miliar akan dipinjamkan perseroan kepada PT Tower Bersama (TB) dan sebesar USD16,6 juta atau setara Rp248,4 miliar dipinjamkan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan masing-masing TB dan SKP, yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam USD375 juta facility agreement tertanggal 28 Juni 2019, yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited.

Kemudian, sisanya sampai dengan sebesar-besarnya USD63,0 juta atau setara Rp942,7 miliar akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam USD275 juta facility agreement tertanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited.

“Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran,” lanjut manajemen.

Dalam proses penerbitan instrumen utang ini, perseroan bekerja sama dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Sedangkan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Berikut jadwal PUB Obligasi Tahap V TBIG:

- Tanggal Efektif : 9 Agustus 2021

- Masa Penawaran Umum : 9 – 10 Februari 2023

- Tanggal Penjatahan : 13 Februari 2023

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 15 Februari 2023

- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 15 Februari 2023

- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 16 Februari 2023.