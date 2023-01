JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyampaikan soal pentingnya softskill dan hardskill dalam berorganisasi.

Menurutnya, jika setiap sumber daya manusia memiliki dua keterampilan itu, maka orang tersebut akan tumbuh menjadi pekerja hebat.

"Orang itu hardskillnya harus jago dan softskillnya juga harus hebat. Orang yang hardskillnya hebat, tapi softskillnya lemah, orang ini gak ada nilai tambahnya. Maksudnya ya akan gitu-gitu saja. Kalau sekarang jago mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi sudah enggak bagus. Karena dia merasa sudah pintar, enggak mau belajar lagi," ujar Hary Tanoe saat memberikan arahan dan motivasi di Forum MNC Group HR Summit 2023 dengan tema "Be a Strategic Business Partner in Digital Transformation and Agile Organization" di MNC Conference Hall, iNews Tower hari ini, Selasa (31/1/2023).

Hary meyakini, jika seumpamanya softskill seseorang lebih menonjol daripada hardskill maka akan jauh lebih berhasil.

Sebab, dengan softskill yang dimiliki, orang itu otomatis akan lebih bisa lebih disiplin untuk giat belajar, positif thinking, fokus pada kerjaan, dan bisa efisien mengerjakan sesuatu. Di mana hal itu sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi.

"Saya bisa menjamin orang yang softskillnya kuat hardskillnya lemah dia bisa berhasil. Kenapa? karena dia disiplin mau belajar terus, positif thinking, melihat orang itu dari sisi baiknya, tidak banyak ngerumpi, selalu berfikir bagaimana saya bekerja produktif, bagaimana efisien, bagaimana saya bisa jadi lebih baik lagi dan sebagainya. Sehingga dia mengalami improvisasi terus menerus. Orang kayak gitu pasti akan maju," kata Hary. Sehingga, dia berharap budaya seperti itu dapat dibangun di MNC Group. Salah satu upanya untuk menerapkannya, yakni dengan sering mengadakan training and development di bidang softskill.