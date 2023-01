JAKARTA – MNC Group menggelar forum Group HR Summit 2023 di MNC Conference Hall, iNews Tower. MNC Group mengangkat tema "Be a Strategic Business Partner in Digital Transformation and Agile Organization".

Direktur HR, GA, Audit, Compliance PT MNC Land Tbk Vincent Hilliard mengatakan, HR Summit digelar untuk menyiapkan strategic business partner MNC Group agar menjadi rekan bisnis yang mumpuni.

"Hari ini spesial menyiapkan untuk kita bisa strategic business partner untuk MNC grup terutama kalau sekarang kita bicara di non media kami memastikan bahwa tim kami berkomitmen menjadi patner yang mumpuni untuk bisnis yang objektif," ujar Vincent, Selasa (31/1/2023).

Menurutnya forum ini sangat penting di tengah kompetisi yang makin ketat. Dia menyebut saat ini kompetisi bisnis industri sangat kuat sehingga perlu menyiapkan karyawan-karyawan MNC Grup yang kompetitif pula.

"Kami tahu hari-hari ini, kompetisi begitu kuat jadi kami harus memastikan MNC grup, perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu menjadi company yang kompetitif. Tadi kami juga mendapatkan arahan dari bapak Hary Tanoe tentunya banyak hal yang beliau sampaikan dan ini penting untuk kami terima," terangnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama MNC Asia Holding Susanty Sanusi menambahkan, kekuatan MNC Group ada pada softskill yang dimiliki oleh karyawan. Dengan begitu, bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan di luar lainnya. "Jadi bagaimana kita bisa berkompetisi dengan perusahaan perusahaan di luar lainnya harus ada HR yang berkompetensi, dan mumpuni secara hardskill maupun softskill jadi kita di sini sama sama kumpul supaya kita sama sama tahu kita mau ke mana, bagaimana kita bisa mendukung MNC Group," tuturnya.