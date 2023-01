JAKARTA – Mengintip gaji tukang las bawah laut atau underwater welder yang disebut mencapai miliaran rupiah.

BACA JUGA:Mengintip Gaji Pantarlih Pemilu 2024

Mengutip dari berbagai sumber, Selasa (31/1/2023), tukang las bawah laut di Amerika Serikat memiliki gaji tahunan sebesar USD56.075 atau setara Rp842,44 juta (kurs Rp15.023/USD). Hal tersebut berdasarkan catatan per 2 Januari 2023.

Jika dikalkulasikan, maka tukang las bawah laut mendapatkan gaji Rp16,1 juta per minggu, Rp70,1 juta per bulan, dan Rp2,2 per harinya.

Adapun gaji tertinggi yang pernah ditawarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan ini yakni USD129 ribu atau Rp1,9 miliar per tahun. Untuk yang terendah, pekerja diberikan gaji tahunan sebesar USD19 ribu atau Rp285,4 juta.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Meski angka fantastis itu begitu menggiurkan, namun pekerjaan ini perlu keahlian khusus, yaitu menyelam, mengelas, dan menggambar. Tanggung jawab menjadi tukang las bawah laut ada banyak, seperti memotong, membuat, memperbaiki, mengelas struktur logam, dan mengambil gambar struktur bawah tanah untuk membantu perencanaan atau evaluasi proyek untuk memastikan keamanannya. Selain itu, memilih untuk bekerja menjadi tukang las bawah laut sama saja harus bersiap dengan risiko cukup besar yang dihadapi sepadan dengan gaji yang ditawarkan. Itulah besaran gaji dari menjadi tukang las bawah laut, Anda berminat?