JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membantah dengan tegas anggaran penanganan kemiskinan mencapai hampir Rp500 hanya untuk rapat di hotel dan perjalanan dinas.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas sempat menyatakan kekesalannya lantaran anggaran penanganan kemiskinan mencapai hampir Rp500 triliun tetapi tidak secara signifikan menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia.

"Ya kalau anggaran bansos, program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan tahun lalu sebesar Rp460 triliun itu, sebagian besar adalah program yang langsung diterima kelompok miskin," ujar Sri di Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Dia mencontohkan anggaran itu tersalurkan dalam program-program bansos seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah jelas tujuan dan penerimanya.

"Di PKH itu nggak ada tuh seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number-nya, dan juga jumlah penerima sembakonya. Juga yang dilakukan oleh Bu Mensos Risma membuat pahlawan ekonomi Nusantara, memberi makanan, dukungan juga untuk lansia yang kurang mampu itu semua langsung dilakukan," tegasnya.

Menurutnya mungkin yang dimaksud oleh Azwar Anas adalah dana belanja barang K/L secara umum yang biasanya ditujukan untuk perjalanan dinas, penyelenggaraan seminar, dan berbagai rapat. "Memang item seperti yang dulu yang sering disampaikan dari jaman kabinet sebelumnya perjalanan dinas. Kemudian seminar, meeting itu sudah kita minta untuk diturunkan (anggarannya) dan itu sudah kita coba untuk terus turunkan," pungkasnya.