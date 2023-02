JAKARTA - Pertamina, Shell hingga BP melakukan penyesuaian harga BBM mulai awal Februari 2023. Diketahui, harga BBM diseluruh SPBU mengalami kenaikan.

Saat ini, harga Pertamax Turbo naik Rp800 menjadi Rp14.850 per liter dari harga sebelumnya Rp14.050 per liter. Sedangkan, untuk Pertamax Turbo, BBM non subsidi, dan Pertamina Dex juga naik menjadi Rp16.850 per liter dari harga sebelumnya Rp16.750 per liter.

Sementara, harga BBM seperti Pertamax, Dexlite, Pertalite dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan.

Harga Pertamax tetap dijual Rp12.800 per liter, Dexlite Rp16.150 per liter, Pertalite Rp10.000 dan Solar subsidi Rp6.800 per liter.

Selain Pertamina, juga ada Shell menaikkan harga BBM pada awal Februari. Berikut ini daftar kenaikan harga BBM per Februari 2023 beserta besarannya di Pertamina, Shell dan BP, Rabu (1/2/2023).

Harga BBM Pertamina

Solar subsidi Rp6.800 per liter

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.800 per liter

Pertamax Turbo Rp14.850 per liter

Dexlite Rp16.150 per liter

Pertamina Dex Rp16.850 per liter

Harga BBM Shell

Harga Shell Super Rp13.950 per liter

Harga Shell V-Power Rp14.620 per liter

Shell V-Power Diesel Rp16.980 per liter

Shell V-power Nitro+ Rp14.980 per liter

Harga BBM BP BP 90 Rp13.860 per liter BP 92 Rp13.950 per liter BP 95 Rp14.490 per liter BP Ultimate Rp14.620 per liter BP Diesel Rp16.260 per liter