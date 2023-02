JAKARTA - MNC Sekuritas selalu memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi di suatu instrumen, Anda perlu menggali informasi seputar investasi yang dituju agar tidak salah langkah dan dapat berinvestasi dengan aman, nyaman, serta berkah.

Sebagai sarana untuk mengedukasi investor, khususnya investor pemula yang tertarik dengan pasar modal syariah, MNC Sekuritas aktif menggelar webinar rutin.

Apakah Anda masih belum paham tentang investasi di pasar modal syariah? Di awal bulan Februari ini, Anda dapat mempelajari pengertian saham syariah, keunggulan saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional, serta akad-akad dalam transaksi saham syariah dalam webinar MNC Sekuritas, bekerja sama dengan IDX Islamic.

Jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri Anda dalam Webinar MNC Sekuritas “Saham Syariah 101” pada Jumat (3/2/2023) pukul 16.00 WIB bersama Deri Yustria dari Divisi Pasar Modal Syariah IDX Islamic, dipandu oleh Equity Retail Sharia MNC Sekuritas Muh. Rusydyanto Yunus. Webinar ini gratis dan terbuka untuk umum.

Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan Deposit Rp 100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

