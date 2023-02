JAKARTA- Mengenal tanda pangkat PNS terbaru bakal diterapkan. Sebelumnya, sejumlah instansi selain TNI/Polri juga telah mengenakan tanda pangkat. Seperti Kemenkum HAM, Kemenhub, Satpol PP, dan lain-lain. Namun saat ini PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota juga mengenakan tanda pangkat.

Lantas, seperti apa tanda pangkat PNS terbaru? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari setiap tanda pangkat PNS. Bedanya adalah pada PNS Struktural mengguanakn garis tepi berwarna merah, sedangkan PNS Fungsional menggunakan garis tepi berwarna khaki.

1. Tanda Pangkat PNS Golongan I

PNS Golongan I juga disebut sebagai Juru dan terbagi ke dalam empat golongan, yakni Golongan IA, IB, IC, dan ID. Tanda pangkat Golongan I memiliki lis border berwarna khaki dengan lambang instansi berwarna emas di atasnya.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Di bawah lambang instansi terdapat palang berwarna perunggu yang jumlahnya sesuai dengan sub golongan yang dimiliki, yakni Golongan IA memiliki satu palang, Golongan IB memiliki dua palang, Golongan IC memiliki tiga palang, dan Golongan ID memiliki empat palang.

2. Tanda Pangkat PNS Golongan II

Sama seperti pangkat PNS di Golongan I, pada Golongan II juga memiliki empat sub golongan, yakni IIA, IIB, IIC, dan IID. Tanda pangkat PNS Golongan II pun memiliki lambang instansi berwarna emas dan palang berwarna perak yang sesuai dengan sub golongan yang dimiliki. Satu palang untuk sub golongan terendah dan empat palang untuk sub golongan tertinggi.

3. Tanda Pangkat PNS Golongan III

Golongan III dengan sub golongan IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID juga memiliki lambang instansi di tanda pangkatnya. Bedanya dengan dua golongan di atas adalah pada sub golongan A, B, dan C menggunakan palang berwarna emas, sedangkan sub golongan D menggunakan bunga emas.

4. Tanda Pangkat PNS Golongan IV

Terakhir adalah PNS golongan tertinggi, yakni Golongan IV dengan sub golongan IVA, IVB, IVC, dan IVD. Berbeda dari golongan yang lain, pada Golongan IV ini tanda pangkatnya terbuat dari bunga untuk IVA dan IVB. Sedangkan Golongan IVC, IVD, dan IVE menggunakan bentuk Bintang Asthabrata segi 8.

Demikian pembahasan mengenai mengenal tanda pangkat PNS terbaru.

(RIN)