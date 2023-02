JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat koordinasi PT MNC Asset Management di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam arahannya, Hary Tanoe menyampaikan bahwa perusahaan yang ingin mencapai target, harus bekerjasama dan mempertajam kinerjanya.

"Asset Management kalau mau berhasil harus betul-betul tajam kerjanya," kata Hary Tanoe, Kamis (2/2/2023).

Adapun target MNC Asset Management bisa masuk top 20 asset management di Indonesia.

Hary Tanoe juga melihat potensi pasar di Indonesia masih sangat luas dan akan terus berkembang.

"Sekarang ini jumlah pemain di pasar modal 10 million, 60% itu reksadana dan 40% itu direct investor di stock exchange. Jadi artinya upsite-nya itu besar," tuturnya.

Kemudian proyeksi Gross domestic product (GDP) Indonesia juga akan tumbuh dari USD1,1 triliun menjadi USD9 triliun di 2045.

"Just in the next 20 years, enggak lama dari sekarang itu naik 8 kali lipat, dan itu menempatkan ekonomi kita nomor 4 biggest in the world," terangnya.

Begitu juga dengan pendapatan per kapita Indonesia yang diproyeksikan meroket di 2045. Hal ini tentu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sangat besar. "Per kapita incomenya dari USD4.200 today jadi USD28.000 plus di tahun 2045 ekuivalen dengan South Korea hari ini, jadi dispossible income nya nanti akan sangat luar biasa jadi consumer bisnis, ritel, kalau ini semua tercapai Indonesia akan very big," pungkasnya.