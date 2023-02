JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah memantau harga dan stok kebutuhan bahan pokok (bapok) secara berkala.

Dia memastikan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengantisipasi lonjakan harga serta kelangkaan bahan pokok.

"Di Kemendagri itu setiap Senin kami rapat untuk monitor setiap hari. Seperti harga beras, kedelai, minyak, bawang, dan cabai, kita lihat perkembangannya,” ujar Mendag ketika ditemui di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.

Dia menyebut dari hasil rapat hariannya bersama Kemendagri, Kemendag telah mengutus Satgas Pangan agar membantu mengecek stok dan harga bahan pokok setiap hari di pasar-pasar agar tetap terjaga stabil.

“Saya sudah bikin task force, yang satu beras, kedelai, terus minyak, terus bawang, cabai. Kita bikin task force setiap hari kita lihat perkembangannya, itu persiapan untuk Lebaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas hari ini, Jumat (3/2/2023), rata-rata secara nasional harga beras premium dibanderol Rp13.350 per kg, beras medium Rp11.660 per kg, kedelai biji kering impor Rp14.920 per kg, bawang merah Rp39.320 per kg, Bawang Putih Bonggol Rp27.830 per kg, cabai merah keriting Rp39.170 per kg.

Kemudian, cabai rawit merah Rp51.310 per kg, daging sapi murni Rp135.740 per kg, daging ayam ras Rp33.210 per kg, telur ayam ras Rp28.440 per kg, gula konsumsi Rp14.380 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp 17.920 per liter, minyak goreng gurah Rp14.940 per liter, tepung terigu curah Rp11.080 per kg.