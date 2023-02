JAKARTA – Indonesia dinilai memiliki iklim investasi yang baik. Dengan harapan, ke depannya dengan pendapatan per kapita yang diproyeksikan meroket pada tahun 2045, Indonesia bakal menjadi negara besar.

Hal itu ditegaskan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada dalam Rapat Koordinasi MNC Asset Management Tahun 2023, bertajuk ‘Together and Unite to Flying High’, Kamis, 2 Januari 2023.

“Indonesia memiliki prospek sangat baik untuk industri ini. Jumlah investor di pasar modal saat ini baru sekitar 10 juta, terdiri dari investor bursa (40%) dan pemegang unit reksadana (60%),” ujar Hary, seraya membagikan foto-foto kegiatan Rapat Koordinasi MNC Asset Management pada laman Instagram miliknya, Jumat (3/2/2023).

Dia pun menegaskan sejumlah kunci keberhasilan reksadana.

“Kunci keberhasilan reksadana: Return yang competitive, good governance, strong distribution/promotion and sales team,” paparnya.

Hary menjelaskan proyeksi GDP Indonesia akan tumbuh dari 1,1 triliun dolar AS pada saat ini, menjadi 9 triliun dolar AS di tahun 2045.

"Just in the next 20 years, enggak lama dari sekarang itu naik delapan kali lipat, dan itu menempatkan ekonomi kita nomor empat biggest in the world," ucapnya.

Dia juga menuturkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia diproyeksikan meroket di tahun 2045. Hal ini akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan sangat besar.

"Per kapita income-nya dari USD4.200 today jadi USD28.000 plus di tahun 2045, equivalent dengan South Korea hari ini. Jadi, disposable income-nya nanti akan sangat luar biasa jadi consumer business, ritel, kalau ini semua tercapai Indonesia akan very big," tuturnya.

Dia menargetkan menargetkan PT MNC Asset Management masuk dalam top 20 asset management di Indonesia. Performa yang baik menjadi salah satu pendorong utama.

“Pertama adalah perusahaan harus memiliki performa yang baik. Apabila performance kita bagus pasti akan kompetitif,” pesan Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi MNC Asset Management Tahun 2023. Menurutnya, untuk menjadi perusahaan manajemen asset yang terbaik harus rajin mengkomparasikan dengan yang lain agar terus bertumbuh dengan baik. Guna mencapai target tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama manajer harus mampu mengelola dengan baik. “Jika performa sudah baik kemudian perlu dipastikan administrasi berjalan dengan tertib. Jangan aneh-aneh, karena asset management itu bisnis trust. Don't play the game apa adanya, kalau transaksi harus disiplin," pungkasnya. Dia menambahkan setelah seluruhnya berjalan maka yang harus diperhatikan ialah proses pemasaran. Adapun pemasaran harus dimaksimalkan agar bisa terus memperluas jangkauan pasar. Adapun soal pemasaran, Hary mendorong untuk memanfaatkan media group, yakni MNC Media dari media televisi hingga portal. Meski begitu pemasaran juga harus tepat sasaran."Kita punya TV paling besar dan punya 60 lebih TV lokal. Selanjutnya, kita punya portal 80 juta lebih manifest user. Ini besar sekali," kata dia.