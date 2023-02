JAKARTA – Biaya top up OVO via bank, merchant hingga driver grab. Pengguna OVO bisa melakukan top up dengan berbagai cara.

OVO adalah aplikasi smart yang memberikan Anda kemudahan dalam bertransaksi (OVO Cash) dan juga kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin di banyak tempat (OVO Points).

Berikut adalah biaya top up OVO yang dirangkum Okezone, Senin (6/2/2023).

1. Top Up Debit di OVO apps dikenakan biaya 2% dari nilai top up

2. Top Up via Bank dikenakan biaya Rp1.000 - Rp1.500

3. Top Up via Merchant, OVO Booth atau Tokopedia dikenakan biaya Rp1.000

4. Top Up via Grab Driver tidak dikenakan biaya alias gratis

Untuk melakukan top up dengan bebas biaya bisa melalui Grab Driver. Berikut adalah caranya. • Instruksi untuk Pemesanan Perjalanan dengan OVO Cash 1. Dalam perjalanan, beritahu Mitra Pengemudi 2. Siapkan uang tunai 3. Tekan tombol Isi Ulang 4. Masukan nominal isi ulang 5. Tekan Lanjutkan 6. Isi ulang berhasil diajukan 7. Tekan Oke 8. Berikan uang tunai pada Mitra Pengemudi • Instruksi untuk Pemesanan Perjalanan dengan Tunai 1. Dalam perjalanan, beri tahu Mitra Pengemudi 2. Siapkan uang tunai 3. Tekan tombol Ganti 4. Tekan tombol Isi Ulang 5. Masukan nominal isi ulang 6. Tekan Lanjutkan 7. Isi ulang berhasil diajukan 8. Tekan Oke 9. Berikan uang tunai pada Mitra Pengemudi