JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Di mana pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia yang mempunyai karakter khusus, yaitu produk dan mekanisme transaksinya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pada pasar modal syariah, investor tidak hanya mendapatkan imbal hasil, tetapi juga berkah dan amanah.

Untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang investasi di pasar modal syariah, investor dapat belajar tentang trading sesuai prinsip syariah, serta tips dan trik trading pada saham syariah. Anda juga dapat menguji pengetahuan melalui kuis saham syariah yang diberikan.

Ikuti edukasi dan keseruannya dalam IG Live MNC Sekuritas “Main TTS: Tebak Tebakan Syariah” pada Rabu (8/2/2023) pukul 16.00 WIB bersama Wildan Syuruq dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, dipandu oleh Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Zahra Nur Khadijah melalui instagram @mncsekuritas.

