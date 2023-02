JAKARTA โ€“ Cara hemat belanja online dengan memanfaatkan promo tarif ongkos kirim (ongkir). Belanja online semakin digemari masyarakat karena mudah dan efisien.

Ada kabar baik bagi Anda yang gemar belanja online. Salah satu layanan pengantar barang Paxel memberikan promo ongkir lebih hemat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

Paxel menurunkan tarif ongkos kirim (ongkir) service Next day. Terhitung per 1 Februari 2023, ongkir service Next day mulai dari 13 Ribu Rupiah berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan akan menyusul di jangkauan area lainnya. Penurunan ongkir service Next day disesuaikan berdasarkan tujuan dan berat kiriman yang terdiri dari ukuran small, medium, large (S/M/L).

โ€œPaxel ingin berbagi kebahagiaan menyambut Ramadhan dan Lebaran dengan memberikan penurunan ongkir service Next day agar para konsumen dapat menebar kebaikan di bulan suci tahun ini,โ€ kata EVP Growth & Marketing Rezka Ilhamsyah dikutip Rabu (8/2/2023).

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

Selama Lebaran tahun lalu pengiriman tertinggi Paxel adalah service Next day, pengiriman instant, Paxelbig dan Paxelmarket. Menariknya saat Lebaran tahun 2022 growth UMKM naik sebesar 80%. โ€œKami melihat masyarakat akan menjalani Ramadhan kali ini dengan lebih optimis karena tahun ini Lebaran dirayakan tanpa penerapan PPKM sehingga kenaikannya akan lebih masif lagi. Oleh karena itu, turunnya ongkir service Next day dapat menjadi momentum untuk saling berbagi, misalnya seller memberikan diskon untuk menyambut Lebaran 2023โ€ pungkas Rezka. Sebagai informasi, Service Next day adalah layanan pengiriman dalam dan luar kota dengan waktu estimasi pengiriman lebih dari satu hari yang memberikan pengalaman kemudahan pengiriman. Seller dapat mengatur berbagai pilihan estimasi waktu pick-up dan tiba paket secara fleksibel sesuai kebutuhan, serta memiliki proses klaim cepat yaitu kurang dari 24 jam.