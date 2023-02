JAKARTA - MNC Sekuritas akan memberikan tips memilih saham syariah. Trik investasi saham syariah ini akan dibahas dalam Webinar MNC Sekuritas.

Sebagai unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Untuk diketahui, layanan keuangan berbasis syariah kini semakin berkembang. Tidak hanya layanan perbankan saja yang berbasis syariah dalam pengelolaannya, pasar modal pun juga menyediakan opsi investasi saham sesuai prinsip syariah.

Kehadiran saham syariah tentunya bisa menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi saham sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk bertransaksi saham syariah, investor menggunakan Sharia Online Trading System (SOTS).

SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang dikembangkan oleh anggota bursa bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah.

MNC Sekuritas akan memberikan edukasi bagi investor pemula yang ingin mencoba berinvestasi di instrumen saham syariah. Terutama mempelajari fitur transaksi dan cara memilih saham syariah menggunakan SOTS, misalnya di aplikasi MotionTrade Syariah.

Untuk mengetahui hal tersebut, jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda dalam Webinar MNC Sekuritas “Live Demo Pilih Saham Syariah” pada Jumat (10/2/2023) pukul 16.00 WIB bersama Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah. Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan Deposit Rp 100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!