JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai bahwa CFO merupakan sebuah organisasi yang besar. Untuk itu, dirinya menekankan perlunya komunikasi yang intens dengan berbagai lini dan para stakeholder lainnya.

"Organisasi besar itu harus banyak komunikasi dan harus tahu pilotnya (Pimpinan Perusahaan) mau bawa ke mana. Komunikasi team work itu very, very, very important, apalagi untuk posisi CFO dan jajarannya, karena semua trafik ada di sana," kata Hari Tanoesoedibjo, dalam CFO Media Group Forum di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jumat (10/2/2023).

Baca Juga: Workshop MNC Group, Hary Tanoe Ingatkan soal Team Work and Communication

Menurutnya, fungsi CFO dalam sebuah perusahaan harus mempunyai rencana sendiri dan mengetahui rencana dari pimpinan perusahaan.

Baca Juga: Migo Tutup Putaran Investasi Seri C USD20 Juta, Dipimpin Investor Strategis MNC Group

"Kalau CFO tidak tahu arah dari organisasi tersebut, maka fungsinya bukan CFO hanya menjalankan sesuai prosedur, kemudian diversifikasi dan hanya dijalankan maka hanya jadi semacam petugas pembayaran. Padahal fungsi CFO itu banyak sekali dan semua divisi itu berhubungan dengan CFO," katanya.

Baca Juga: Hindari Masalah Kesehatan yang Mungkin Timbul Setelah Penerbangan Jarak Jauh

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

"Tidak mungkin divisi lain membuat suatu kegiatan tanpa ada campur tangan dari bagian CFO," tambahnya. Hari Tanoesoedibjo pun sangat senang dengan seorang pekerja yang mempunyai komunikasi yang baik antar lini divisi. Hal tersebut nantinya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jalannya suatu organisasi ataupun perusahaan.