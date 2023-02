JAKARTA- Terdapat 8 perusahaan yang ternyata milik Prabowo Subianto. Sosok Prabowo Subianto lebih dikenal sebagai seorang politikus yang berpangkat Letnan Jenderal TNI.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN ). Prabowo tercatat sudah menjabat sebagai Menhan sekira 2,5 tahun. Dia resmi menjabat sebagai Menhan pada 23 Oktober 2019. Prabowo memperbarui Laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2022 untuk periodik 2021.

Dari hasil laporan terakhirnya, Prabowo tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp2.032.478.722.760 (Rp2,03 triliun). Laporan tersebut diunggah di laman elhkpn.kpk.go.id.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bisnis yang dimiliki oleh pendiri Partai Gerindra ini, berikut 8 perusahaan yang ternyata milik Prabowo Subianto.

1. PT Nusantara Energy

Yang pertama terdapat holding company bernama PT Nusantara Energy yang berdiri pada 2001. Perusahaan ini bergerak dalam berbagai macam bidang dengan misi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan serta kesejahteraan sumber daya manusia, pemegang saham, serta para pegawainya.

2. PT Nusantara Kaltim Coal

Selanjutnya ada anak perusahaan PT Nusantara Energy yakni PT Nusantara Kaltim Coal yang berdiri pada 2005. Perusahaan ini memiliki hak konsesi yang mencakup area seluas 60.000 tambang batu bara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.Â

3. PT Tusam Hutani Lestari

Pohon pinus jenis merkusii merupakan salah satu bahan baku utama dalam pembuatan kerta gelondongan. PT Tusam Hutani Lestari sendiri merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di pegunungan Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, yang di kelilingi oleh pohon pinus merkusii. Konsesi perusahaan tersebut berlaku hingga 2042 dengan area seluas 97.300 hektare.

4. PT Kertas Nusantara

Selanjutnya ada PT Kertas Nusantara yang merupakan perusahaan pengolah kertas dan bubur kertas. Sebelumnya perusahaan ini milik Bob Hasan, namun dibeli oleh Prabowo dan merubah namanya hingga saat ini. Perusahaan ini berlokasi di Kalimantan Timur dengan luas mencapai 223.500 hektare.

5. PT Tanjung Redeb Hutani

Prabowo Subianto juga memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan dan perkebunan seluas 180.330 hektare dengan perizinan dan hak pengelolaan berlaku hingga 2023 di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

6. PT Kiani Hutani Lestari

Kemudian ada PT Kiani Hutan Lestari yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan. Perusahaan ini berlokasi di Kalimantan Timur dengan luas 53.083 hektare.

7.PT Jaladri Swadesi Nusantara

PT Jaladri Swadesi Nusantara merupakan perusahaan penangkapan ikan komersil yang berdiri pada September 2001. Perusahaan ini menggunakan armada The Purse Seiner dengan 1.331 berat GT dan panjang 70 meter. Armada yang digunakan pada 2002 ini bernilai hingga 10 juta dollar AS dan bisa menghasilkan 1.000 ton ikan tuna per bulan.

8. PT Belantara Pusaka

Yang terakhir adalah PT Belantara Pusaka yang berlokasi di Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki luas 15.610 hektare dengan hal pengelolaan hingga 2035 mendatang.

