JAKARTA - Deretan orang terkaya di dunia didominasi miliarder dari Amerika Serikat (AS). 10 orang terkaya di dunia dari berbagai lini bisnis, seperti bisnis fesyen, mobil listrik hingga sektor teknologi.
Berikut ini daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes real time billionaires, Jakarta.
10. Larry Page
Kekayaan bersih: USD82,6 miliar
Sumber kekayaan: Google
Negara: Amerika Serikat
Umur: 49 tahun
9. Mukesh Ambani
Kekayaan bersih: USD83,3 miliar
Sumber kekayaan: Petrokimia, telekomunikasi
Umur: 65 tahun
Negara: India
8. Steve Ballmer
Kekayaan bersih: USD84,5 miliar
Sumber kekayaan: Microsoft
Umur: 66 tahun
Negara: Amerika Serikat
7. Carlos Slim Helu
Kekayaan bersih: USD87,6 miliar
Sumber kekayaan : Telekomunikasi
Umur: 83 tahun
Negara: Meksiko
6. Bill Gates
Kekayaan bersih: USD105,4 miliar
Sumber kekayaan: Microsoft
Umur: 67 tahun
Negara : Amerika Serikat
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