JAKARTA - MNC Sekuritas aktif menggandeng berbagai aset manajemen untuk memberikan promo menarik untuk investor.

Bulan Februari identik dengan bulan penuh kasih sayang. Tidak hanya pasangan kekasih saja yang memberikan hadiah, MNC Sekuritas bersama Phillip Asset Management mengadakan “Promo Kasih Sayang” untuk mengajak nasabah memenangkan unit penyertaan produk Phillip Government Bond seninlai Rp100.000 untuk 25 investor pertama yang beruntung.

Investor dapat melakukan pembelian produk reksa dana Philip Government Bond minimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui aplikasi MotionTrade. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 13 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023.

Pemenang yang berhak memperoleh unit penyertaan adalah yang tidak melakukan penjualan reksa dana Philip Government Bond hingga tanggal 13 Mei 2023. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link berikut: bit.ly/PHILLIPMT

