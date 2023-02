JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan kepada karyawan MNC Media, terkhusus Sales and Marketing untuk meningkatkan soft skillnya selain dari kerja tim.

Menurutnya, dengan peningkatan soft skill yang baik, maka seorang Sales and Marketing akan dapat menjual produk perusahaan dengan kreatif.

"Team work itu penting, tapi soft skill lebih penting untuk dapat meningkatkan performa perusahaan," katanya saat menjadi pembicara Workshop Sales and Marketing MNC Media dengan tema "Together We Rise" di Studi RCTI+, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Hary juga selalu berpesan kepada Human Resources (HR) untuk lebih memilih karyawan yang mempunyai soft kill yang tinggi.

Pasalnya, soft skill yang bagus otomatis akan membentuk karakter yang baik untuk seseorang. "Saya katakan kepada HR untuk utamakan soft skill dalam merekrut karyawan di MNC Media guna membuat perusahaan berkembang dan tidak stagnan," katanya. Dia juga berpesan kepada seluruh karyawan yang hadir dalam acara Workshop Sales and Marketing MNC Media untuk dapat berinovasi dalam melakukan pekerjaannya. "Saya tekankan kepada para Sales dan Marketing untuk terus improve dalam melakukan pekerjaannya," katanya.