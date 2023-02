MEDAN - Perputaran uang F1 Powerboat Danau Toba mencapai Rp200 miliar. Perhelatan akbar lomba perahu super cepat F1 Powerboat (F1H2O) di Danau Toba akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Sumatera Utara, khususnya di Kawasan Danau Toba.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Muda Rajekshah, mengatakan putaran uang saat persiapan hingga pelaksanaan event sebesar F1H2O diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Terdiri dari logistik, akomodasi hingga konsumsi para panitia, peserta hingga penonton selama acara berlangsung.

"Diperkirakan mencapai Rp200 miliar dan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat di sana. Untuk penginapan, makanan dan sebagainya," kata Ijek --sapaan akrab Musa Rajekshah, Selasa (14/2/2023).

Ijek menyebut, perhelatan olahraga kelas dunia selalu bisa menarik perhatian dunia. Selain karena peserta yang berasal dari beragam penjuru dunia, media internasional juga akan hadir langsung meliput ajang tersebut.

"Ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri. Kita akan mendapatkan promosi besar-besaran dan dampaknya kepercayaan internasional untuk investasi di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Sehingga tentunya ini menjadi momentum yang bagus untuk dimanfaatkan," sambung Ijek.

Sementara itu Pakar Pariwisata Sumut, Nurlisa Ginting, mengatakan perlu dibuat gelaran pendamping (side event) yang mengiringi pelaksanaan F1H2O ini.

“Di samping even besar harus ada side even. Jadi side even itu yang akan membawa datang kembali wisatawan ke Danau Toba. Jadi ini yang harus ada dan mungkin bisa dipikirkan dan diciptakan,” sebut Nurlisa.

Penyandang gelar Profesor yang pernah menjadi Kepala Dinas Pariwisata Sumut itu pun optimis akan dampak besar dari kegiatan itu untuk banyak pihak termasuk pemerintah daerah di kawasan Danau Toba.

“Saya sangat optimis, dengan adanya sport tourism yang besar ini kita dapat dampak dan manfaat yang lebih besar lagi. Travel agen, hotel, guide itu akan bisa membuat promosi,” tandasnya.