JAKARTA - Produsen mobil Esemka, PT Solo Manuaktur Kreasi mengungkapkan bahwa kendaraannya sudah bisa dipesan selama penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

Pada pameran otomotif ini, Esemka memperkenalkan dua jenis mobil Bima EV yang terdiri dari varian Cargo Van dan Passenger Van.

Presiden Direktur Solo Manufaktur Kreasi Eddy Wirajaya mengatakan, mobil rakitan anak bangsa sudah bisa pesan selama acara IIMS yang berlangsung mulai 16-26 Februari mendatang. Adapun biaya booking fee sebesar Rp5 juta.

"Kita harapkan kalau ini respons market bagus, kami akan secepatnya produksi tahun ini. Untuk saat ini karena CBU (Completely Build Up) kami masih menjual on the road di Rp540 juta," ujar Eddy di acara IIMS, Kamis (16/2/2023).

Pada pameran tersebut Esemka menawarkan 4 jenis mobilnya, BIMA 1.3 PICK UP dibanderol dengan harga Rp137 juta, BIMA 1.3 PICK UP AC EPS dibanderol dengan harga Rp150 juta, BIMA EV PASSENGER VAN dibanderol dengan harga Rp540 juta, dan BIMA EV CARGO VAN dibanderol dengan harga Rp530 juta.

Adpaun untuk masa tunggu produksinya, dari pembayaran booking fee hingga diantarkan satu unit utuh setidaknya membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan.

"Kalau kita menjual, pasti kita komitmen, stok ada, dengan delivery time tadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan saat ini ESEMKA sendiri baru memiliki 1 dealer resmi di Boyolali. Namun demikian ada beberapa bengkel rekanan yang tersedia di beberapa daerah.

"Bengkel rekanan kita ada Lampung dan di Jakarta, sparepart sampai hari ini kami menjamin dari Sabang sampai Merauke," "sambung Eddy.

Sebagai informasi, kedua varian Esemka Bima EV yang hadir di IIMS ini memiliki dimensi Panjang 4.495 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.990 mm dengan jarak sumbu roda 2.925 mm. Bima EV Passenger Van mampu menampung 11 penumpang dan Bima EV Cargo VAN memiliki dua kursi untuk pengemudi dan penumpang depan.

Kedua mobil ini dilengkapi motor listrik Permanent Magnet Synchronous Motor dengan kode TM4018. Motor listrik ini mampu menghasilkan daya maksimal 75 kW dan torsi maksimal 165 Nm. Tenaga ini disalurkan melalui motor listrik dengan penggerak roda belakang melalui transmisi 1st reduce gear. Bima EV dilengkapi baterai listrik Terany Lithium berkapasitas 49,1 kWh dengan 350,4 V. Baterainya dapat diisi daya dengan sistem pengisian cepat (quick charge/DC) selama 1 jam dan slow charge (AC) hingga 8 jam. Baterai dapat digunakan untuk berkendara hingga 300 km dalam sekali pengisian daya. Mobil listrik Esemka untuk passanger van memiliki kapasitas 11 tempat duduk dan dilengkapi AC double blower. Sedangkan untuk Blind Van Cargo memiliki AC single Blower. Esemka percaya mobil listrik akan menjadi masa depan bagi industri otomotif di Indonesia melalui adanya target terkait penurunan emisi, serta beberapa kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi Kami Juga menampilkan produk varian baru Esemka Bima 1.3 yang sudah dilengkapi dengan Electric sudah ada dan di masa mendatang penggunaan kendaraan listrik, baik yang saat ini power steering dan AC.