JAKARTA – Sales dan marketing diminta harus mampu memaksimalkan sinergi serta meningkatkan teamwork.

Hal tersebut ditegaskan oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan dan direksi sales & marketing MNC Media (digital & non-digital), di Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.

“Memberikan pengarahan kepada seluruh Staff/Karyawan dan Direksi Sales & Marketing MNC Media (digital & non digital). Di era kompetisi yang sangat luar biasa, memaksimalkan sinergi dan teamwork serta memperkuat ekosistem adalah sesuatu yang sangat penting,” ujar Hary seraya membagikan foto-foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (16/2/2023).

Hary mengatakan soal pentingnya seorang sales and marketing untuk mengetahui bisnis perusahaan tempatnya bekerja.

Hal itu bertujuan untuk dapat menjual produk perusahaan sesuai target.

“Sales and marketing itu is art. Jadi yang penting itu kita harus tahu bisnis kita," kata Hary pada acara yang bertema Together We Rise tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

Dia mendorong seluruh karyawan sales and marketing MNC Media untuk memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Hary menilai pekerjaan sebagai sales and marketing yang dilakukan dengan memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin akan mendatangkan hasil yang memuaskan bagi perusahaan maupun karyawan. Tak hanya itu, Hary mendorong karyawan MNC Media, khususnya bagian sales and marketing untuk meningkatkan soft skill, selain dari kerja tim.