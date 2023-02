JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar webinar membahas mengenai reksa dana syariah. Webinar digelar MNC Sekuritas bersama PNM Investment Management.

Investasi reksa dana tentu sudah tidak asing lagi di kalangan investor. Instrumen ini dikenal sebagai instrumen yang memiliki banyak kemudahan dan keuntungan.

Salah satu contoh kemudahan dari reksa dana adalah kepraktisannya serta dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Reksa dana memiliki jenis produk yang berbeda, misalnya pada reksa dana konvensional terdapat kategori reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap.

Selain jenis reksa dana konvensional, terdapat jenis reksa dana lain yang berbasis pada kaidah dan prinsip syariah. Reksa dana ini dinamakan reksa dana syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat dipastikan selalu halal. Meski investasi reksa dana ini berlabel syariah, namun instrumen ini dapat dipilih oleh semua investor tanpa memandang latar belakang agama tertentu.

Mau tahu lebih dalam mengenai reksa dana syariah? Bagaimana cara membaca fund fact sheet untuk menganalisa reksa dana syariah? Serta tips memilih reksa dana syariah?

Jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda dalam Webinar MNC Sekuritas “Have Fun with Sharia Fund” bersama PNM Investment Management pada Jumat (17/2/2023) pukul 16.00 WIB. Webinar ini akan dibawakan oleh Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) PT PNM Investment Management Drs. Suryadi,ME,CFP,QFE, dan dipandu oleh Sharia Marketing Support MNC Sekuritas Safira Aryantiputri. Menangkan doorprize Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah dengan total Rp 1 juta untuk 10 (sepuluh) pertanyaan terbaik. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.