JAKARTA - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp2,50 triliun. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi IV Merdeka Copper Gold dengan total target dana sebesar Rp15 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/2/2023) obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, serta jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi.

Adapun, bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 8 Juni 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 15 Maret 2024. Pelunasan obligasi akan dilakukan secara penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo.

“Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,” demikian tertulis.

Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sekitar 61% untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar USD100 juta pada 31 Maret 2022. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Selanjutnya, sekitar 36% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amandemen dan Pernyataan Kembali sebesar USD60 juta pada 14 Oktober 2022. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai agen.

“Lalu, sekitar 3% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya (BTR) untuk menunjang kebutuhan modal kerja,” lanjutnya.

Dalam proses penerbitan instrumen utang ini, perseroan bekerja sama dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Berikut jadwal PUB Obligasi IV MDKA Tahap II 2023:

Tanggal Efektif : 5 Desember 2022

Masa Penawaran Umum : 1 – 3 Maret 2023

Tanggal Penjatahan : 6 Maret 2023

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Maret 2023

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 8 Maret 2023

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 9 Maret 2023