JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Perusahaan yang telah melakukan penerbitan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) tentunya akan memiliki banyak pemegang saham (investor) baik dari instansi ataupun perorangan.

Para investor yang sudah masuk di perusahaan tentunya akan diprioritaskan untuk menyerap saham baru tersebut sebelum ditawarkan kepada investor baru. Hak yang diberikan kepada investor lama inilah yang disebut dengan right issue.

Bagi investor yang ingin membeli saham right issue sebaiknya pahami 3 (tiga) hal yang telah MotionTrade rangkum, seperti:

1. Ketahui Tujuan Penerbitan Right Issue

Ketahui apa yang menjadi tujuan perusahaan menerbitkan right issue. Biasanya saham right issue diterbitkan oleh perusahaan untuk berbagai macam tujuan, misalnya seperti membayar utang, atau penambahan modal untuk mengakuisisi perusahaan lain sebagai bentuk ekspansi bisnis.

2. Perhatikan Kinerja Perusahaan

Perlu diketahui bahwa saham right issue bisa dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki neraca sementara waktu, bukan untuk kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, sebelum membeli saham right issue sebaiknya Anda mempertimbangkan riwayat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan ataupun secara analisis fundamental.

3. Proses Penerbitan Right Issue

Perusahaan yang akan menerbitkan saham melalui right issue tentunya harus mengumumkan agenda atau jadwal kepada publik. Jadwal yang diumumkan dapat meliputi Cum Date, Ex Date, dan lain sebagainya. Pada Aplikasi MotionTrade, Anda dapat mengetahui pemberitahuan right issue pada menu “Corporate Action” melalui kategori pilihan “Right”. Berbagai macam informasi mulai dari tanggal hingga harga mengenai emiten yang melakukan aksi right issue tersedia di menu tersebut.

