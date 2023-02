JAKARTA – Daftar harga BBM Pertamina non subsidi di seluruh Indonesia per 21 Februari 2023. Dilansir dari laman resmi PT Pertamina (Persero), harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan pada 1 Februari 2023 lalu. Kenaikan harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex tersebut berlaku di semua SPBU Pertamina dari Aceh, DKI Jakarta, sampai Papua.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penyesuaian dan penetapan harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mengacu pada regulasi pemerintah.

Adapun regulasi yang dimaksud yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar.

BACA JUGA:Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina per 18 Februari 2023

Sementara itu, untuk BBM non subsidi lainnya seperti Pertamax dan Dexlite tidak mengalami perubahan harga.

Berikut daftar harga BBM nonsubsidi di seluruh SPBU Indonesia per hari ini, Selasa (21/2/2023).

Aceh

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.850

Dexlite Rp16.150

Pertamina Dex Rp16.850

Â

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

Free Trade Zone Sabang Dexlite Rp16.150 Sumatera Utara Pertamax Rp13.05 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.600 Pertamina Dex Rp17.200 Sumatera Barat Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.600 Pertamina Dex 17.200 Riau Pertamax Rp13.300 Pertamax Turbo Rp15.450 Dexlite Rp16.850 Pertamina Dex Rpp 17.550 Kepulauan Riau Pertamax Rp13.300 Pertamax Turbo Rp15.450 Dexlite Rp16.850 Pertamina Dex Rp17.550 Free Trade Zone (FTZ) Batam Pertamax Rp13.300 Pertamax Turbo Rp15.450 Dexlite Rp16.850 Pertamina Dex Rp17.550 Jambi Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Bengkulu Pertamax Rp13.300 Pertamax Turbo Rp15.450 Dexlite Rp16.850 Pertamina Dex Rp17.450 Sumatera Selatan Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Bangka Belitung Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Lampung Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 DKI Jakarta Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Banten Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Jawa Barat Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Jawa Tengah Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Yogyakarta Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Jawa Timur Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Bali Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Nusa Tenggara Barat Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex Rp16.850 Nusa Tenggara Timur Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp14.850 Dexlite Rp16.150 Pertamina Dex RpRp16.850 Solar nonsubsidi Rp16.050 Kalimantan Barat Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Kalimantan Tengah Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Kalimantan Selatan Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Kalimantan Timur Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Kalimantan Utara Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Sulawesi Utara Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Gorontalo Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Sulawesi Tengah Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Sulawesi Tenggara Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Sulawesi Selatan Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Sulawesi Barat Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200 Maluku Pertamax Rp13.050 Dexlite Rp16.500 Maluku Utara Pertamax Rp13.050 Dexlite Rp16.500 Papua Pertamax Rp13.050 Pertamax Turbo Rp15.150 Dexlite Rp16.500 Papua Barat Pertamax Rp13.050 Dexlite Rp16.500 Pertamina Dex Rp17.200