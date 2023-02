JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa procurement menjadi salah satu bagian penting dari perusahaan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya terkait efisiensi.

“Procurement itu super super penting. Jadi perhatikan efisiensi,” kata Hary Tanoe dalam arahannya di acara Procurement Forum yang diikuti PT Prima Permata Nusantara (PPN) dan PT Produser Pangan Asia (PPA) dan Procurement All Units yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).

Menurut Hary, PPN dan PPA harus memperhatikan kecepatan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

"Harus speed. Kita harus tertib procurement. Kita harus punya list of accepted mitra. Jangan semua diladeni. Jangan cari pas butuh tapi admin ada bagian khusus. Terus dipilih,” tuturnya.

Selain itu, Hary mendorong PPN dan PPA aktif berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi maka kinerja yang dihasilkan menurutnya tidak akan maksimal.

“Komunikasi itu penting. Ini juga perlu saya tegaskan. If you don’t commuicate, pasti tidak akan maksimal,” tegasnya.

Yang terakhir, Hary juga meminta PPN dan PPA melakukan seleksi vendor secara baik dengan memberikakn grade agar bisa disesuaikan dengan porsinya.

"Harus punya list ini grade A,B. Jangan yang kecil dikasih yang besar. Tahu-tahu ada masalah, mandet di kita," tuturnya.

Hary Tanoe berharap PPN dan PPA bisa terus berporses dan terus meningkatkan kualitasnya.

“Intinya saya pengen PPN dan PPA ini berkualitas seperti kita punya filosofi, VISION kita tau apa yang kita kerjakan. We know exactly what is aim," pungkasnya.