JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, memberikan edukasi seputar pasar modal.

Di mana banyak jenis investasi yang bisa dijadikan pilihan masyarakat Indonesia, misalnya melalui investasi reksa dana syariah.

Baca Juga: MNC Sekuritas Gelar Webinar Reksa Dana Syariah Bareng PNM Investment Management

Pada reksa dana syariah, ada proses cleansing yang secara tidak langsung membantu investor untuk menebar kebaikan. Pendapatan (bunga) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah akan “dibersihkan” dengan cara menyalurkannya dalam bentuk amal.

Dengan demikian, investor secara tidak langsung sudah ikut membantu meningkatkan kemaslahatan umat.

Baca Juga: MNC Sekuritas Sabet Penghargaan Galeri Investasi BEI 2022 sebagai Anggota Bursa Mitra GaIeri Investasi BEI Terbaik

Mau tahu lebih dalam mengenai reksa dana syariah? Bagaimana cara membaca fund fact sheet dan proses cleansing untuk menganalisa reksa dana syariah? Saksikan ulasan “Reksa Dana Syariah: Investasi dan Beramal” bersama Senior Vice President Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan dan Mutual Fund Distributions Channel Henan Putihrai Asset Management Haritcha, Rabu (22/2/2023) pukul 16.00 WIB.

Acara tersebut dipandu Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah melalui instagram @mncsekuritas.

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

Bagi investor yang ingin beramal sekaligus berinvestasi, MNC Sekuritas memiliki program MNC Filantropi yang bisa menjadi salah satu alternatif untuk investor bersedekah seperti wakaf, infak, dan zakat saham. MNC Sekuritas telah bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Rumah Zakat untuk penyalurannya. Berwakaf, infak, dan zakat saham dapat dilakukan secara online di aplikasi MotionTrade melalui Menu Filantropi.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi_ seamless experience_. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas,_ Invest with The Best_!